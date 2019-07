00:34 Uhr

Allerhöchste Zeit (für ein Benefizkonzert)

In der voll besetzten Stadtpfarrkirche St. Michael leistete Maybe, die ökumenische Musikgruppe der evangelischen Gemeinde Krumbach, mit ihrem Sommerprogramm „Fünf Minuten vor Zwölf“ einen Beitrag zur derzeitigen Sanierung der evangelischen Gotteshäuser Krumbachs.

Zugunsten der Renovierung der evangelischen Kirchen in Krumbach gab es ausdrucksstarke Liedvorträge in der Kirche St. Michael

In der voll besetzten Stadtpfarrkirche St. Michael leistete Maybe, die ökumenische Musikgruppe der evangelischen Gemeinde Krumbach, mit ihrem Sommerprogramm „Fünf Minuten vor Zwölf“ einen Beitrag zur derzeitigen Sanierung der evangelischen Gotteshäuser Krumbachs.

Der Programmtitel, das Bild der „weinenden Erde“ von Marianne Riß auf dem Plakat, aber auch die verbindenden Texte regten zum Nachdenken über die gegenwärtige Situation der Welt an, umso mehr das von Chor und Begleitband ausdrucksstark arrangierte Liedprogramm.

Ein beinahe mystisch wirkender Anfang mit dem auf Hebräisch gelesenen Bibeltext „Genesis“ wurde gefolgt von Angelo Branduardis „Cantico delle Creature“, dem Sonnengesang von Franz von Assisi, in einer beeindruckenden, mit metrischen Finessen gespickten, deutsch-italienischen Chorversion. Die wechselvolle Rolle des Menschen kam im mit hervorragenden Männersolisten (Charly Schur, Werner Erhardt, Michael Baier) besetzten „Noah“ ebenso zum Ausdruck wie im von Chorleiter Jürgen Groß komponierten Lied „Die Erde nicht versalzen“.

Stimmstark und immer sicher im mehrstimmigen Gesang zeigte der Chor das Wirken Jesu in der Welt, quasi als zweite Chance Gottes: Zunächst die voller Singfreude und mit wirkungsvoller Dynamik vorgetragenen afrikanischen Gospels „Wosa Nkosi“ und „I Pharadisi“ sowie „You Make Me Sing“, das nicht zuletzt durch die präzise, akzentuierte und groovende Bandbegleitung (mit Annette Plepla, Johanna Schwarzmann, Elias Eheim, Martin Glogger und Bernd Hierse) wirkungsvoll die Kirche erfüllte.

Die von Bernhard Hueber einfühlsam dargebotene Ballade „ Hard Times“ thematisierte eindrucksvoll, was Menschen einander antun. Die Rappergang der Männerstimmen führte das Programm mit „Weit weg – lange her“ in die Gegenwart, in der es ums Wirken des Menschen nicht zum Besten bestellt ist und in der Gottes Wirken oft schwer erkennbar scheint, wie es im irischen Stück „The Clouds Veil“ heißt.

„Fünf Minuten vor zwölf“ von Udo Jürgens war die zentrale Botschaft des Konzerts: Der Chor gestaltete das Werk musikalisch intensiv. „Fünf Minuten vor zwölf“ ist es für die Erde sowohl in gesellschaftlicher wie ökologischer Hinsicht, was manchmal durch technische Errungenschaften verdeckt wird, wie in „A Man Named Armstrong“ Barbara Häuser und Jürgen Groß zum Ausdruck bringen, ebenso „Tagtäglich“, in dem Bernhard Hueber „Zeit für ein neues Friedenslied“ einfordert.

Das Leben heute bewusst und verantwortungsvoll zu leben, war und ist die Kernaussage von Herbert Grönemeyers „Mensch“, der in diesem Lied 1998 den Tod seiner Frau verarbeitete und das zu einem der Höhepunkte des Konzerts wurde: „Wir alle haben liebe Menschen gehen lassen müssen und fühlen mit, wenn Grönemeyer singt „Du fehlst!“. „Die Toten zu ehren, heißt nicht, selbst aufzuhören zu leben. Man muss dem Leben treu bleiben, dann ist man den Toten am meisten treu“, so Karin Karkoschka in einem ihrer einfühlsamen und stimmigen Zwischentexte. Nach Udo Jürgens’ Hymne an die Zukunft „Ihr von Morgen“ belohnte das Publikum Band und Chor mit lang anhaltendem Applaus, der in das gemeinsam gesungene Lied „Maybe“ überging.

Nach dem Konzert konnte die stolze Summe in Höhe von 2200 Euro zugunsten der Kirchensanierung an die evangelische Gemeinde überreicht werden. (zg)

Themen Folgen