19.04.2019

Auffahrunfall an der Krumbacher Südstraße

An der Kreuzung der Südstraße mit der Mindelheimer Straße in Krumbach hat es wieder einmal gekracht.

Am Donnerstagnachmittag verursachte ein 42-jähriger Pkw-Fahrer in Krumbach auf der Mindelheimer Straße einen Verkehrsunfall. Er fuhr laut Polizei aus Unachtsamkeit einem Lkw von hinten auf. Der 39-jährige Lkw-Fahrer hatte an der „Stop-Stelle“ zur Südstraße angehalten. Nachdem er zuerst keinen Querverkehr kommen sah, entschloss er sich, loszufahren. Als dann doch noch ein vorfahrtsberechtigter Pkw auf der Südstraße querte, bremste der Lkw-Fahrer laut Polizei wieder ab und hielt ein zweites Mal an. Dieses zweite Bremsmanöver hatte der Unfallverursacher zu spät bemerkt und fuhr dem Lkw folglich auf. An beiden Kraftfahrzeugen entstand ein Sachschaden von über 1000 Euro. „Der 42-jährige Unfallbeteiligte wurde mündlich verwarnt“, schreibt die Polizei abschließend. (zg)

