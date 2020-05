vor 49 Min.

Autofahrer unter Drogeneinfluss am Steuer

Unter Drogeneinfluss wurde ein Autofahrer in Thannhausen am Steuer eines Autos erwischt. Was das für Folgen für ihn hatte.

Ein 47-jähriger Autofahrer wurde am Dienstag gegen 17.45 Uhr in der Ursberger Straße in Thannhausen einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellte die Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Krumbach drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Auf Nachfrage gab der Fahrer an, am Vorabend einen Joint konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Für weitere Maßnahmen wird das Blutergebnis abgewartet, so die Polizei. (zg)

