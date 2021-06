Balzhausen

20.06.2021

Gibt es bald auch in Balzhausen Hundetoiletten?

Hinterlassenschaften können in den Beutel und dann in die Tonnen wie im Krumbacher Stadtpark. Balzhausen plant nun auch, Hundetoiletten zu installieren.

Plus Gemeinderätin Michaela Leinweber stellt in der Ratssitzung Hundetoiletten zur Debatte. Hundebesitzer sollen Disziplin halten. Was das Gremium außerdem beschäftigte.

Von Karl Kleiber

Für einigen Diskussionsstoff sorgte bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Balzhausen der Antrag von Michaela Leinweber, die zugleich auch Vorsitzende des Rechnungs-Prüfungsausschusses ist: Sie plädierte für die Anschaffung von Hundetoiletten, die an von vielen Hundebesitzern besuchten Wegen installiert werden sollen, damit die Hinterlassenschaft der Hunde, die eigentlich von den Besitzern selbst entsorgt werden muss, nicht die Umwelt verschandele.

