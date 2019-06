vor 53 Min.

Breitenthal: 77-Jährige muss sich mit Sprung vor Auto retten

Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der in Breitenthal beinahe eine 77-Jährige erfasst hätte.

In Breitenthal musste eine Frau aus dem Weg springen, um nicht von einem Auto erfasst zu werden. Die 77-Jährige verletzte sich dabei.

Am Sonntag gegen 17.30 Uhr war eine Fußgängerin auf der Straße am Oberrieder Reiher in Breitenthal unterwegs. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite fuhren Radfahrer, weshalb die Straße stark eingeengt war. Ein dunkles Auto kam aus Richtung Nattenhausen und überholte die Radfahrer. Die Fußgängerin musste deshalb zur Seite springen, um nicht von dem Auto erfasst zu werden. Hierbei zog sich die 77-jährige Frau leichte Verletzungen zu.

Autofahrer machte sich einfach davon

Der Autofahrer entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0. (zg)

