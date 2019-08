vor 20 Min.

Chor Jubilate begeistert trotz Regens in Mindelzell

Am Wochenende präsentierte sich der Chor Jubilate aus Dinkelscherben im Amphitheater in Mindelzell mit zwei großartigen Konzerten. Auch wenn es am Sonntag während des ABBA-Auftritts zu regnen begann: Jubilate machte weiter und auch ein großer Teil der Publikums blieb bis zum Ende.

Was der Chor aus Dinkelscherben im Amphitheater Mindelzell an zwei Abenden dem Publikum darbot.

Von Peter Wieser

„Ein Amphitheater ist nichts für schwache Nerven.“ Gastgeber Engelbert Schmid hatte mit seiner Feststellung wahrlich recht behalten – in jedem Fall was die beiden Konzerte des Chors Jubilate aus Dinkelscherben am Wochenende im Amphitheater in Mindelzell betraf. Hatte der Samstagnachmittag vor dem ersten Auftritt wettermäßig noch recht gefährlich ausgesehen, zeigte sich der Abend von seiner schönsten Sommerseite. Am Sonntag war das Gegenteil der Fall: Dem Sonnenschein waren dunkle Wolken gefolgt. Engelbert Schmid sah das locker: Immer nach den Wetterberichten schauen, und sich dann nach dem Besten richten.

Nach einem wunderbaren Konzert am Samstag heißt es am Sonntag im erneut ausverkauften Amphitheater ein weiteres Mal: Bühne frei für Jubilate. Schick sehen sie aus, die fünf Damen im Frack und mit roter Fliege um Christoph Reiter am Piano. Diese sind Karola Fieber (Percussion), Petra Reiter (Gitarre), Christine Spengler (E-Bass), Angela Donderer (Querflöte) und Gertrud Rothfelder.

Die Welt braucht Lieder

Mit dem Song „Die Welt braucht Lieder“ zeigen sie auf Anhieb, dass sie seit fast 30 Jahren ein hervorragender Chor sind. Bei „Let it swing and let it rock and roll“ von den Bobbysocks klatscht das Publikum schon kräftig mit und mit dem „Hautnah“ beweist der Chor, dass er sich dem Publikum genau so authentisch wie der Song von Udo Jürgens präsentiert. Noch einmal Udo Jürgens: „Immer wieder geht die Sonne auf“ hat inzwischen sogar die ersten drohenden Wolken vertrieben. Jubilate führt durch sein Repertoire der vergangenen drei Jahrzehnte, erinnert mit wunderschönen Hochzeitsliedern, wie „This little Light of mine“ und „Fang das Licht“ an die Anfangszeiten des Chors in den 90-er Jahren. Eine große Rolle spielen auch die österreichischen Liedermacher – die Lieder zeigen Ehrlichkeit trotz der Veränderungen, die die Zeit mit sich bringt. Diese Ehrlichkeit bringt auch der Chor dem Publikum mit „Zeig mir Dein’ Himmel“ (STS), „Weit weit weg“ (Hubert von Goisern) und Georg Danzers „Lass mi amoi no d’Sunn aufgeh’n segn“ herüber.

Frack und Fliege gegen ABBA-Outfits getauscht

Ganz anders zeigt sich Jubilate im zweiten Teil des Konzerts: Frack und Fliege haben die Damen nun gegen hippe 70-er Jahre-Kostüme ausgetauscht und Christoph Reiter, knallgelb gewandet, sitzt mit Spiegelbrille am Piano. Mit „Waterloo“, „Fernando“, „Mamma Mia“ und der „Dancing Queen“ verbreiten sie Abba-Feeling pur. Die Wolken vertreiben sie allerdings nicht. Beim Song „I have a Dream“ passiert ausgerechnet das, was nun wirklich nicht hätte sein sollen: Es beginnt heftig zu regnen und Jubilate bricht das Konzert ab. „Ewig schad’“ und „Des hört net auf“, sagen die Besucher, von denen einige das Amphitheater verlassen. Der Regen hört zwar nicht auf, Jubilate aber auch nicht: Eine Viertelstunde später, Instrumente und Technik ein bisschen unter den Balkon ins Trockene gerückt, sind sie wieder da. „Das was Ihr jetzt erlebt, das haben die anderen am Samstag nicht mitbekommen“, wendet sich Christoph Reiter an das Publikum, von dem immerhin die Hälfte nun ebenfalls dem Regen trotzt. „Jetzt mach’ mer eben ein Wunschkonzert, singt mit uns“, fügt er hinzu und das Publikum, wenn auch unter Regenumhängen, singt mit zu „Über sieben Brücken“ und „Eisblumen“ und verlangt am Ende natürlich auch eine Zugabe. Die kommt passenderweise mit „Zeig mir den Platz an der Sonne“.

Manche Band hätten sicherlich das Konzert komplett abgebrochen, Jubilate dagegen hat weitergesungen. Ein großer Teil des Publikums ist, wenn auch mehr oder weniger durchnässt, ebenfalls geblieben – nach einem weiteren großartigen Konzert, das nur ein bisschen anders war, als am Tag zuvor.

