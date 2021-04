Corona-Lockdown verlängert: Saison im Amateurfußball vor dem Aus

Erst beerdigt der Verband den Ligapokal, nun wohl auch die Meisterschaft. Denn ein Start in den Trainingsbetrieb ist weiter nicht in Sicht.

Mannschaftstraining mit Kontakt und auch Fußballspiele jedweder Art bleiben in Bayern auch weiterhin strikt untersagt. Das bayerische Kabinett hat in seiner Sitzung vom 13. April beschlossen, die geplanten weiteren Öffnungsschritte in den Bereichen Kultur, Gastronomie und Sport bis mindestens 9. Mai auszusetzen. Damit steht gemäß des vom BFV-Vorstand verabschiedeten Vier-Punkte-Plans de facto auch fest, dass die Meisterschaft in Bayern nicht zu Ende gespielt wird. Eine offizielle Bestätigung des Verbands steht noch aus.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der BFV den Ligapokal-Wettbewerb auf Kreis-, Bezirks- und Verbandsebene gestrichen. Diese Regelung gilt allerdings nicht für die Regionalliga Bayern, für deren Ligapokal-Wettbewerb vom Verbandsvorstand im Dialog mit den beteiligten Vereinen noch eine gesonderte Entscheidung zu treffen ist.

Amateurfußball: Ligapokal in Bayern wurde bereits gestrichen

Der Vorstand des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) hatte Ende März einen Vier-Punkte-Plan für den Umgang mit der weiter wegen der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden staatlichen Verfügungslagen unterbrochenen Spielzeit 2019/21 im Herren-Bereich, die ursprünglich bis zum 30. Juni 2021 beendet werden sollte, verabschiedet (wir berichteten). Darin heißt es unter anderem: „Um noch möglichst viele oder alle der ausstehenden Spiele der Punkt-Runden zu Ende zu bringen, braucht es einen nahezu uneingeschränkten Trainingsbetrieb ab spätestens 3. Mai 2021. Sollte dies nicht der Fall sein, muss über einen Abbruch der Verbandsspielrunden entschieden werden.“

Dazu wird es nun wohl kommen. Laut BFV sollen aber alle Vereine vor der Entscheidung des Verbandsvorstands durch Einholung eines Meinungsbilds mit einbezogen werden. Für den Fall des Abbruchs einer Saison sehen die Bestimmungen der Spielordnung eine Wertung für Auf- und Abstieg nach der Quotienten-Regelung unter Wegfall der Relegationsspiele vor.

Auch der Württembergische Fußballverband hat die Saison beendet

Bereits in der vergangenen Woche hatte auch der Württembergische Fußballverband (WFV) entschieden, die Saison im Amateurbereich wegen der Corona-Krise mit sofortiger Wirkung zu beenden. Betroffen von diesem Beschluss sind auch alle Mannschaften im Bezirk Donau/Iller, darunter die Teams des FC Silheim und des VfL Bühl aus der Gemeinde Bibertal.

Konkret bedeutet das für alle Spielklassen von der Verbandsliga bis zu den Kreisligen, dass es weder Auf- noch Absteiger gibt und mit demselben Teilnehmerfeld in die neue Saison 2021/22 gestartet wird. Die Entscheidung betrifft Männer, Frauen und die Jugend. Ausgenommen sind zunächst die Pokalwettbewerbe. Ähnliches gilt auch für Bayern. Der Toto-Pokal-Wettbewerb soll im Austragungsmodus noch nicht verändert werden. Bezüglich der möglichen Fortführung wird ein separater Vorschlag im Dialog mit den noch im Wettbewerb befindlichen Vereinen durch den Verbandsvorstand erarbeitet. Für Frauen, Juniorinnen und Junioren gelten die selben Regeln. (zg, sial)

