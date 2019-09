vor 29 Min.

Deisenhausen: Betrunkener fährt wirr durch Maisfeld

Die Polizei stellt einen 69-jährigen Fahrer in Ingstetten. Welche Folge die Trunkenheitsfahrt für ihn hat.

Am Mittwoch um 23.50 Uhr wurde die Polizei Krumbach über einen Pkw informiert, der auf der Staatsstraße 2019 zwischen Krumbach und Deisenhausen in Richtung Deisenhausen, unterwegs war. Andere Verkehrsteilnehmer beobachteten, wie dieser Pkw kurz vor dem Ortsanfang von Deisenhausen nach links von der Fahrbahn abkam und anschließend rund 100 Meter wirr durch ein Maisfeld gefahren war. Im Anschluss fuhr der Pkw wieder zurück auf die S 2019 und setzte seine Fahrt in Richtung Weißenhorn fort.

Bei einer anschließenden Fahndung konnte der Pkw samt Fahrer in Ingstetten festgestellt werden. Da beim 69-jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ein Alkotest durchgeführt, welcher positiv ausfiel. Es musste eine Blutentnahme angeordnet sowie der Führerschein sichergestellt werden. (zg)

