Motorradfahrer prallt in Deisenhausen gegen Traktor

Ein Traktorfahrer hat einen auf der Vorfahrtsstraße in Deisenhausen fahrenden Zweiradfahrer beim Abbiegen übersehen. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt.

Erheblich verletzt worden ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Deisenhausen am Samstag gegen 16.30 Uhr. Nach Angaben der Polizei wollte ein 79-jähriger Mann mit seinem Traktorgespann, von der untergeordneten Straße „Am Mühlbach“ nach links auf die vorfahrtsberechtigte Ulmer Straße einbiegen. Dabei übersah der 79-Jährige einen von links auf der vorfahrtsberechtigten Ulmer Straße kommenden Motorradfahrer. Der 33-jährige Motorradfahrer prallte in die vordere linke Seite des Traktors und zog sich dadurch diverse Knochenbrüche zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg zur Behandlung geflogen. Während am Traktor kein Schaden entstanden ist, wird der Sachschaden am Motorrad auf rund 4000 Euro geschätzt. (AZ)