vor 40 Min.

Deisenhausen: Vorfahrt genommen und Unfall gebaut

Ein 26-Jähriger nahm einem 56-Jährigen die Vorfahrt. Beim Zusammenprall der Autos entstand ein Schaden von rund 1000 Euro.

Ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand am Dienstag, 19. März, gegen 17.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Nattenhauser Straße in Deisenhausen. Ein 26-jähriger Autofahrer missachtete beim Einfahren in die Krumbacher Straße die Vorfahrt eines 56-jährigen Autofahrers. Verletzt wurde laut Polizei niemand. (zg)

