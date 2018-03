vor 58 Min.

Der „grasige Weg“ lässt in Breitenthal Schulden wachsen

Warum das neue Baugebiet in Nattenhausen viel Kapitaleinsatz erfordert.

Von Werner Glogger

Wichtige, aber auch kostenintensive Projekte und Entscheidungen bestimmten die kommunale Arbeit in der Günztalgemeinde im Jahr 2017 und auch im laufenden Jahr stehen weitere Maßnahmen an. Davon berichtete Bürgermeisterin Gabriele Wohlhöfler im Rahmen der Bürgerversammlung, zu der gut 80 Bürger aus allen Ortsteilen ins Vereinsheim nach Breitenhalt gekommen waren. In Anbetracht der getätigten Investitionen veränderte sich die finanzielle Situation in der Form, dass der hohe Kapitaleinsatz mit der Aufnahme eines Kredites in Höhe von 850000 Euro gedeckt werden musste, was den Schuldenstand der Gemeinde zum Jahresende auf 954000 Euro ansteigen ließ. Damit erhöhte sich auch die Pro-Kopf-Verschuldung auf 785 Euro.

Trotzdem geriet die Gemeinde nicht in eine finanzielle Schieflage, denn im Haushaltsjahr konnten die infolge der Investitionen auf knapp 9000 Euro geschrumpften Rücklagen auf 344000 Euro aufgestockt werden. In den weiteren Ausführungen bezifferte die Kämmerin der VG, Barbara Fetschele, das Haushaltsvolumen 2017 auf 4,174 Millionen Euro und erläuterte die Einzelposten. Im Ausblick auf 2018 sind an Gewerbesteuer 280000 Euro, Einkommensteuerbeteiligung 715650 Euro, Schlüsselzuweisung 288000 Euro und Pauschale Investitionszuweisungen über 126500 Euro zu erwarten.

Größere Ausgaben werden die Kreisumlage mit knapp 570000 Euro, VG-Umlage mit 119000 Euro, Schulumlage Grundschule 90000 Euro und Investitionszuschuss Mittelschule mit 125000 Euro sein. Fetschele wies darauf hin, dass nach Abschluss der Dorferneuerung in den nächsten Jahren die Rücklagen wieder aufzubauen sind und weiterhin sparsam zu wirtschaften ist.

Der Löwenanteil der Ausgaben entfalle auf die Erschließung des neuen Baugebietes „Grasiger Weg“ in Nattenhausen und auf den gleichzeitigen Ausbau im Altbereich des „Grasigen Weges“, erklärte anschließend die Bürgermeisterin. Dort gibt es einen neuen Gehweg, ein Regenrückhaltebecken und nach zähen Verhandlungen mit LEW und Telekom Glasfaser-Leerrohre bis zur Grundstücksgrenze. Bemerkenswert ist, dass alle Grundstücke im neuen Baugebiet nur an die eigenen Bürger verkauft werden, um nicht in kürzester Zeit ein weiteres Baugebiet erschließen zu müssen.

Der Abbruch des desolaten nördlichen Teils der alten Wirtschaft in Nattenhausen ermöglicht nun einen freien Blick zur angrenzenden Pfarrkirche und ermöglicht die Anlage eines Parkplatzes. Vier Abschnitte im Zuge der Erneuerung der Gehwege beidseitig entlang der Staatsstraße in Breitenthal sind fertig, in Arbeit ist der fünfte und letzte Abschnitt vom Forsthaus bis zum Radweg mit Sichtverbesserung bei der Einmündung der Ingstetter Straße. Das weltweit führende Verfahren zur rein mechanischen Reinigung von Brunnen wird auch in der gemeindlichen Wasserversorgung angewendet, berichtete Wohlhöfler weiter.

Erfreulich sei, dass der Breitbandausbau zügig vorankommt, ist doch der Vertrag mit der Firma Smartone unterzeichnet und der Fördermittelbescheid liegt vor. Durch Kauf von Anteilen und Grundstücken von der „Breitenthaler Freizeitgesellschaft“, vom Alpinen Hartschotterwerk und von „Oberrieder Weiher II“ ist die Gemeinde jetzt Eigentümerin des Oberrieder Weihers und kann künftige Entscheidungen allein treffen.

Nachdem die Geschwindigkeitsmessungen am westlichen Ortseingang und Ortsausgang an der Staatsstraße und am Ortseingang wie Ortsausgang von Tafertshofen kommend in Oberried zahlreiche und zum Teil erhebliche Überschreitungen ergaben, wird der Gemeinderat alle Messergebnisse an die Polizei weiterleiten und Radarmessungen beantragen. In Angriff genommen wird die Hanggestaltung am Mühlenweg und von Anliegern des Kapellenweges wird sich eine Gruppe der renovierungsbedürftigen Grotte annehmen. Ebenso ist eine Sanierung der denkmalgeschützten Urbanuskapelle teils in Eigenleistung und durch einen Kirchenmaler vorzunehmen.

Im Zuge der Dorferneuerung ist es möglich, einen Naturspielplatz beim Vereinsheim zu errichten. Ferner wird die Fassade des Kindergartens erneuert, Feldwege instandgesetzt und der Straßenausbau am Kirchenweg verwirklicht. Die Zukunft des Wertstoffhofes wird nach Auswertung der Frequentierung im September entschieden, kündigte die Bürgermeisterin an. Abschließend fand sie Worte des Dankes an alle, die sich in der politischen Gemeinde, in den Vereinen und im kirchlichen Leben engagieren.

