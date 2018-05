vor 48 Min.

„Die Risse in der Erde sind bis zu 30 Zentimeter tief“

Im Landkreis fehlt der Regen. Die extreme Trockenheit hat schon jetzt erste Auswirkungen auf die Ernte. Eigentlich tauchen diese Probleme erst im Sommer auf.

Von Rebecca Mayer

Die Sonne scheint, der Himmel strahlendblau. Rot, gelb, grün – überall leuchten die bunten Farben. Und der wohlige Duft der blühenden Blumen lässt den Hektik des Alltag für ein paar Minuten verblassen. Doch die Trockenheit der letzten Tage lässt den Zauber der Natur im Landkreis auch langsam schwinden. Wie dramatisch sich das Niederschlagsdefizit auswirkt, erklären Andrea Sobczyk, Pflanzenbauerin im Krumbacher Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und der Geschäftsführer des Bauernverbandes Matthias Letzing im Gespräch mit unserer Zeitung.

„Unser schöner, liebenswerter Landkreis soll noch bunter und artenreicher werden“, appellierte Landrat Hubert Hafner noch vor wenigen Wochen. Blühflächen für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und das menschliche Auge, wollte unsere Zeitung anlässlich ihres Zeitungsjubiläum schaffen. Doch an der angelegten Blühfläche in Waldheim ist von den bunten Blumen nichts zu sehen.

„Momentan ist es einfach zu trocken. Das bisschen Regen dieses Jahr war viel zu wenig“, erklärt Sobczyk. An den Ackerböden würde man die Trockenheit besonders sehen. „Die Risse in der Erde sind bis zu 30 Zentimeter tief“, erklärt sie. Und auch an der Wintergerste sind die ersten Schäden sichtbar. Denn „ihr Wachstum hat die Wintergerste bereits eingestellt.“ Mit einer geringen Wuchshöhe befinde sich die Wintergerste gerade in der Samenbildung und dafür „braucht sie Regen“, betont Sobczyk.

Die Wetterextreme werden immer häufiger

Und auch der Geschäftsführer des Bauernverbandes Matthias Letzing hofft auf einen Wetterumschwung. „Auch wenn es vielen Väter nicht gefallen wird, hoffen wir am Donnerstag auf Regen.“ Für das Aussähen des Maises hätte die Feuchtigkeit, so Letzing, gerade noch ausgereicht. „Die Pflanzen müssen wachsen. Wir brauchen jetzt dringend Regen. Und zwar einen flächendeckenden Landregen“, betont der Geschäftsführer. Die Trockenheit hat dafür gesorgt, dass der Boden extrem hart ist. Bei einem Platzregen könnte der Ackerboden das Wasser nicht aufnehmen. Es würde zu Bodenerosionen kommen. „Der Regen würde den Boden und die Pflanzen mitnehmen.“

Die Wetterextreme werden wegen des Klimawandels immer häufiger. „Hatten wir dieses Jahr keinen Frost in den Frühlingstagen, lag letztes Jahr bis Mai Schnee,“ sagt Sobczyk. Auch der harte Boden, erklärt Letzing, sei eigentlich ein Phänomen, dass man erst in den Sommermonaten antreffe. Zwar käme es immer häufiger vor, dass die Flüsse und Bäche bereits im Frühling auf Sommerniveau sind, doch „so trocken wie jetzt, war es noch nie“, betont Letzing.

Wenn er an die Sommertage denkt, ist er in großer Sorge. „Ich hoffe nicht, dass wir die Trockenheit im Frühling durch eine schlechte Ernte im Sommer büßen müssen.“

Trotz der massiven Trockenheit lässt sich zwar noch nichts Konkretes über die Ernte der Bauern für dieses Jahr sagen. „Viele Früchte haben gleichzeitig geblüht,“ erklärt Letzing. „Umso wichtiger ist es, dass es jetzt regnet! Denn egal, ob Feldfrüchte, Obst und Gemüse. Jetzt beginnt der Fruchtansatz. Und jetzt brauchen die Früchte Wasser!“

Wenn der Regen kommt, und falls mit der Bestäubung alles geklappt hat, sieht es zumindest für die Obsternte laut Sobczyk „nicht schlecht aus.“

Bewässernheißt es jetzt, wenn es um das ersehnte Aufblühen der Blumensamen unserer Redaktion geht.

Themen Folgen