vor 53 Min.

Dieb klaut liegen gelassenen Geldbeutel

Wegen eines Diebstahls ermittelt die Polizei in Neuburg/Kammel.

Als der Besitzer zurückkehrte war die Börse weg.

Gestohlen worden ist am Mittwoch zwischen 12 und 14 Uhr der Geldbeutel eines 70-Jährigen. Laut Polizei machte der Mann mit seiner Ehefrau eine Radtour und legte am Marktplatz in Neuburg eine Pause ein. Dort ließ er seinen Gelbeutel auf dem Tisch liegen. Das Fehlen wurde erst zu Hause bemerkt. Als er nach Neuburg zurückkehrte, war der Geldbeutel weg. Auch ein Absuchen des Gebiets brachte keinen Erfolg. Der Gesamtschaden beträgt rund 50 Euro. Wer Hinweise geben kann, kann sich bei der Polizei Krumbach, Telefon 08282/905-0 melden. (adö)

