Diese Baustellen sorgen in den nächsten Wochen in Krumbach für Behinderungen

Plus Viele Bauarbeiten stehen in den nächsten Wochen in Krumbach an. Die ersten Behinderungen gibt es schon. Eine Übersicht über die anstehenden Arbeiten.

Von Monika Leopold-Miller

Wegen Arbeiten für den Breitbandausbau, Kanalarbeiten, neuen Kreisverkehr, Neubau von Gebäuden und einem Hausabriss ist in Krumbach in den kommenden Wochen und Monaten mit Behinderungen des Verkehrs zu rechnen. Dies teilt Mathias Vogel vom Krumbacher Ordnungsamt mit. Eine Übersicht über die anstehenden Bauarbeiten:

Südstraße Zu Verkehrsbehinderungen kommt es derzeit im Bereich Südstraße/Babenhauser Straße in Krumbach. In diesem Bereich werden laut Auskunft des Ordnungsamtes Glasfaserleitungen im Gehwegsbereich verlegt. Tagsüber von 7 bis 17 Uhr gilt eine Einbahnstraßenregelung. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Dienstag, 21. Juli, andauern.

Jochnerstraße Wie Mathias Vogel weiter mitteilt, soll es im Krumbacher Stadtbereich aufgrund des Breitbandausbaus weiterhin zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. In der Jochnerstraße sind entsprechende Arbeiten in den Sommerferien vorgesehen, um die Verkehrsbeeinträchtigungen möglichst gering zu halten.

Neuer Kreisverkehr und Kanalarbeiten in Krumbach

Babenhauser Straße Eine weitere Baustelle soll es für die Zeit vom 27. Juli bis 4. August im Bereich Babenhauser Straße/Talstraße geben. Dort wird ein Kreisverkehr eingerichtet. Der Verkehr soll großräumig umgeleitet werden.

Weihergraben Im Bereich Weihergraben (Lichtensteinstraße)/Burgauer Straße sind für die Zeit vom 21. August bis 5. September Kanalarbeiten geplant. Eine Abbiegespur soll gesperrt werden. Der Verkehr wird innerstädtisch umgeleitet.

In der Raunauer Straße in Krumbach wird ein Gebäude abgerissen

Englischer Park Mit einer Sperrung tagsüber sei in der Südstraße im Bereich „Englischer Park“ zu rechnen. Dort sollen zwei weitere Gebäude errichtet werden.

Raunauer Straße Im August wird für voraussichtlich zwei Wochen mit Behinderungen im Kreuzungsbereich Raunauer Straße/Lexenrieder Weg zu rechnen sein, wobei der Lexenrieder Weg komplett gesperrt werden soll. In der Raunauer Straße ist ein Fahrstreifen vorgesehen. Grund für die Sperrung ist der Abriss eines Gebäudes an der Ecke Raunauer Straße/Lexenrieder Weg.

