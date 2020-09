21.09.2020

Dirigent Sebastian Schwarz verabschiedet sich im November

Musikvereinigung Ziemetshausen wird kommissarisch geleitet

Bei der jährlichen Generalversammlung der Musikvereinigung Ziemetshausen im Gasthof Adler in Ziemetshausen blickte Erster Vorsitzender Rainer Miller zurück auf die ausgerichteten Veranstaltungen, den Faschingstag und die Freinacht, die gelobt wurden, wie auch auf die zahlreichen Auftritte, unter anderem beim Bezirksmusikfest Nattenhausen, der Hochzeit der Saxofonistin Nadine und ihrem Mann Hans-Jörg, dem Geburtstagsständchen von Musiker Norbert Schmid zum 75. Geburtstag, der Krumbacher Festwoche und in Hillers Biergarten zurück.

Insgesamt wurden 19 Festzeltauftritte gespielt. Zum Oktober 2019 hat Sebastian Schwarz seinen Dienst als Dirigent angetreten. Zum Jahresabschluss konnte man auf ein grandioses Weihnachtskonzert zurückblicken, welches sehr gut besucht war. Rainer Miller berichtete, dass die aufgrund von Corona abgesagten Auftritte aus 2020 ins Jahr 2021 verschoben wurden.

Miller bedankte sich nochmals bei der Vorstandschaft sowie bei allen Musikern für deren Engagement und die gute Zusammenarbeit während des ganzen Jahres. Auch ging sein Dank an die Dirigenten Sebastian Schwarz und Matthias Remmele, an Angelika Gleich für die Schaukastenpflege, an Silvia Thoma, Anika Miller und Marina Fendt für die Pressearbeit sowie an alle Unterstützer und Gönner des Musikvereins.

Dirigent Sebastian Schwarz berichtete, dass die ersten Auftritte und auch das Weihnachtskonzert trotz der doch kurzen Vorbereitungszeit seit seinem Amtsantritt im Oktober für ihn ein voller Erfolg gewesen seien. Momentan seien 68 aktive Musiker im Verein tätig. Hervorzuheben sei, dass alle Register sehr gut besetzt seien und auch der immer pünktliche Probenbeginn sei sehr lobenswert.

Schwarz eröffnete der Versammlung, dass er ab 1. November 2020 eine Stelle in Rosenheim antreten werde und deshalb das Dirigentenamt leider sehr kurzfristig abgeben müsse. Bis ein Nachfolger gefunden sei, werde Matthias Remmele die Probenarbeit übernehmen. Er bedankte sich bei der Vorstandschaft und allen Musikerinnen und Musikern für die gute Zusammenarbeit und das Vertrauen während des vergangenen Jahres.

Kassierer Florian Böck erstattete den Kassenbericht. Er konnte von einer soliden finanziellen Lage berichten. Der anwesende Kassenprüfer Alexander Schmid berichtete, dass alle Geldgeschäfte ordentlich verbucht worden seien und auf seinen Antrag folgte die Entlastung von Kassierer und Vorstandschaft einstimmig per Handzeichen.

Bürgermeister Ralf Wetzel sprach ein kurzes Grußwort, in dem er bedauerte, dass Sebastian Schwarz bereits nach so kurzer Zeit das Amt als Dirigenten abgeben muss. Wetzel sicherte weiterhin die volle Unterstützung der Marktgemeinde gegenüber dem Musikverein zu.

Schriftliche Anträge an die Generalversammlung seien laut Rainer Miller nicht eingegangen. Es ergaben sich auch keine aktuellen Fragen oder Anliegen. (zg)

