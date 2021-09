Edelstetten: Heckscheibe eines Pkw beschädigt

Sachbeschädigung in der Attenhauser Straße. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Mittwoch, in der Zeit von 15.05 Uhr bis 15.50 Uhr, wurde die Heckscheibe eines Fiats 500 beschädigt. Der Pkw stand zur Tatzeit vor einem Anwesen in der Attenhauser Straße in Edelstetten. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er laut Polizei die Beschädigung fest. Zeugen, welche Hinweise zu dieser Sachbeschädigung geben können, sollen sich bei der Polizei Krumbach, Telefon 082828/905-111, melden. (AZ)