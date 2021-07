In Edelstetten streifen sich zwei Autos

Ein Autofahrer fährt trotz Schaden bei Edelstetten einfach weiter. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall vom Sonntag.

Am Sonntag, gegen 16.45 Uhr, streiften sich auf der Simpert-Kraemer-Straße in Edelstetten zwei entgegen kommende Autos. Das berichtet die Krumbacher Polizei. Ein 49-Jähriger war mit seinem Auto auf der Simpert-Kraemer-Straße in Richtung Langenhaslach unterwegs. In der Kurve bei der dortigen Gaststätte sei ihm ein Pkw auf seiner Fahrbahnseite entgegen gekommen, gab er bei der Unfallaufnahme an. Die beiden Fahrzeuge streiften sich mit den jeweils linken Außenspiegeln. Der entgegen kommende Pkw-Fahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Dieser wurde auf rund 300 Euro geschätzt. Beim Wagen des Unfallverursachers soll es sich um einen „aufgemotzten“ Kleinwagen gehandelt haben, so die Polizei. Zeugen, die Hinweise zu dieser Unfallflucht geben können, bittet die Polizei, sich bei ihr unter der Telefonnummer 08282/905-111 zu melden. (AZ)