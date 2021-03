17.03.2021

Eierfärberei ist heute Abend im Fernsehen

hat in Thannhausen gedreht

Ostern, das Datum nähert sich mit großen Schritten. Die Helferlein des Osterhasen sind schon jetzt fleißig – zum Beispiel in der Eierfärberei Beham in Thannhausen. In der ältesten Eierfärberei Deutschlands war kürzlich der Sender A. TV für Dreharbeiten zu Gast. Die Sendung „Hallo Günzburg“ wird am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr ausgestrahlt. Dann wird Wera von Witzleben in die große Kunst des Eierfärbens eingeweiht. (zg)

Themen folgen