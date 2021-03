vor 20 Min.

Ein Vierteljahrhundert in der Arche Noah

Die evangelische Kirche ehrt das Gründungspersonal der Kita in Thannhausen

Von Peter Voh

Pfarrer Ingo Zwinkau nannte es bei der Ehrung von vier Mitarbeiterinnen der Kita Arche Noah in der heutigen Zeit nicht mehr als alltäglich, dass Arbeitnehmer für 25 Jahre Zugehörigkeit geehrt werden können. Im evangelischen Kindergarten Arche Noah war es dieser Tage der Fall.

Eigentlich hätte die Ehrung bereits im vergangenen Herbst vorgenommen werden sollen. Helga Konrad, Leiterin der Arche Noah vom ersten Tag an im September 1995, konnte anlässlich ihres Eintritts in den Altersruhestand im Juli 2020 verabschiedet und auch für 25-jährige Arbeitstreue vorab geehrt werden. Damit einhergehend wurde seinerzeit auch die neue Leiterin der Kindertagesstätte, Sophie Eberhard, vorgestellt und eingeführt.

Die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie führte dann zu teilweiser Schließung auch dieser Kita. Auch die anstehende und eigentlich schon fest geplante Feier zum 25-jährigen Bestehen der Arche Noah musste ausfallen. Ein normaler Betrieb ist erst seit wenigen Tagen wieder möglich.

So mussten sich Tanja Beluhli, Petra Schütz und Alexandra Stegmüller (alle pädagogische Kräfte) sowie die stellvertretende Leiterin Rosi Weiß bis dieser Tage gedulden, dass sie für ihren langjährigen Arbeitseinsatz seit Eröffnung des Thannhauser Kindergartens geehrt werden konnten. Ein Vierteljahrhundert Begleitung und Betreuung unzählig vieler Kinder, so Pfarrer Zwinkau, und so manches Mal auch nicht immer leichte Begegnungen mit vielen Eltern verdienen Anerkennung. Sicherlich, und das wurde bestätigt, waren in jüngster Zeit auch Kindeskinder dabei, deren Eltern die evangelische Kindertagesstätte bereits besucht haben. Und er denkt doch, dass die Geehrten auch viele schöne Erlebnisse, pädagogische Erfolge und viele gute Erinnerungen aus diesen 25 Jahren im Herzen tragen.

Die Evangelische Kirchengemeinde Thannhausen als Träger der Einrichtung weiß den Einsatz des Kindergartenpersonals mit viel Hingabe zu schätzen, steht doch die pädagogische Arbeit an den Kindern im Mittelpunkt, auch als Aufgabe der Trägergemeinde im Raum. Pfarrer Ingo Zwinkau dankte den Frauen für ihren Einsatz über so viele Jahre und überreichte ihnen als äußeres Zeichen eine entsprechende Urkunde, verbunden mit herzlichen Segenswünschen für die weitere Zukunft.

Uschi Gerhardt als Kita-Beauftragte des Kirchenvorstandes, die die Arche Noah schon von den beginnenden Bauarbeiten und dann vom ersten Tag der Betriebsaufnahme an erlebt und mit begleitet hat, gab ihrer Freude Ausdruck darüber, dass die vier Damen über 25 Jahre hinweg wertvolle Arbeit an Kindern und im Kindergarten geleistet haben. Ihr Dank galt dem unterstützenden Einsatz der Jubilarinnen, der mit zum guten Ruf der Arche Noah und damit auch zum Träger der Einrichtung, der Kirchengemeinde, beigetragen hat. Aus den Händen von Uschi Gerhardt erhielten die Geehrten jeweils ein angemessenes Geschenk der Kirchengemeinde als Dankeschön.

Für den Elternbeirat der Arche Noah entbot Vorsitzender Thomas Buchholz den Damen ein herzliches Dankeschön und Glückwünsche zur Ehrung. Er bewundert wie die pädagogischen Kräfte in all den Jahren mit Eltern und Kindern oft durch dick und dünn gegangen sind, weiß aber auch zu schätzen, dass von ihnen zuletzt in der Pandemie so einiges abverlangt wurde und noch wird. Dennoch, so Buchholz, er weiß es aus erster Hand, den Kindern gefällt es in der Arche Noah „saugut“. Für die gute Arbeit in so langer Kontinuität brachte der Elternbeiratsvorsitzende für die Geehrten und auch deren Kolleginnen jeweils eine stilvolle Rose als kleines Geschenk der Anerkennung.

Themen folgen