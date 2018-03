16.03.2018

Ein positives Jahr bei der Feuerwehr

Kein Ernstfall in Lauterbach und Hellersberg

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Lauterbach-Hellersberg trafen sich zur Jahresversammlung im Gasthaus Schedel in Hellersberg um Rückblick und Vorschau zu halten. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Robert Doldi und dem Totengedenken verlas Schriftführerin Sylvia Doldi das Vorjahresprotokoll. Einen ausführlichen Kassenbericht über die laufenden Buchungen in der Vereinskasse sowie die finanzielle Entwicklung der auf dem Feuerwehrhaus befindlichen Fotovoltaikanlage erstattete Kassierer Florian Leopold.

Kommandant Stephan Leitenmaier berichtete von 13 Übungen, darunter eine Gemeinschaftsübung in Memmenhausen mit den Nachbarwehren Aichen, Memmenhausen, Obergessertshausen sowie eine Alarmübung in Roppeltshausen. Die Wehr hat derzeit eine Aktivenzahl von 23 Wehrmännern und -frauen. Der Übungsschwerpunkt im vergangenen Jahr lastete auf der Digitalfunkausbildung, welche mit einer Schulung im Feuerwehrhaus Ziemetshausen begann.

Zu Einsätzen wurde man glücklicherweise im abgelaufenen Jahr nicht gerufen. Mit dem Übungsbesuch war Stephan Leitenmaier meist zufrieden, sodass er sich noch bei sieben Kameraden für Ihren Übungsfleiß mit einer kleinen Aufmerksamkeit bedanken konnte. Auch den beiden Fahrern dankte Stephan Leitenmaier. Mit Erfolg legte Michael Leopold im Jahr 2017 die Truppführerprüfung ab.

Für das Jahr 2018 ist wieder die Ablegung von Leistungsabzeichen geplant. Neben der anstehenden Inspektion sind auch zwei Gemeinschaftsübungen in den Nachbarorten Aichen und Bauhofen vorgesehen. Für die Zukunft hofft der Kommandant auf eine weiterhin so gute Kameradschaft in der Feuerwehr und, dass die Aktiven den Verein bei Vereinsfesten und kirchlichen Veranstaltungen wieder zahlreich unterstützen.

Im Tätigkeitsbericht sprach Vorstand Robert Doldi die Aktivitäten im letzten Jahr an. Neben Maibaumaufstellen mit einem kleinen Maibaumfest, konnten mehrere runde Geburtstage von Feuerwehrmitgliedern gefeiert werden. Für das laufende Jahr ist wieder die Errichtung eines Maibaumes, die Abhaltung eines kleinen Festes, die Teilnahme an Umzügen sowie kirchlichen Veranstaltungen in Memmenhausen geplant. Kreisbrandmeister Elmar Müller, der an diesem Abend zum ersten Mal in Hellersberg war, lobte vor allem den guten Übungsbesuch. Anschließend sprach er über den Digitalfunk, den Ausbau der digitalen Alarmierung sowie über die größeren Brandeinsätze, technische Hilfeleistungen und Sicherheitswachen im vergangenen Jahr. Zum Schluss dankte er im Namen der Inspektion allen Aktiven und wünscht sich, dass auch die Feuerwehrkameraden die bereits 25 oder 40 Jahre aktiven Dienst tätigten, weiterhin der Feuerwehr treu bleiben.

Bürgermeister Anton Birle dankte der Wehr für den guten Übungsverlauf. Besonders wichtig sind ihm die Ortswehren, da hier durch Ortskenntnisse im Ernstfall oft entscheidende Minuten schneller agiert werden könne. Für das diesjährige Jahr wünscht er sich eine gute Inspektion, eine erfolgreiche Leistungsprüfung sowie eine weiterhin gute Kameradschaft im Verein. Kassenprüfer Erwin Leopold konnte eine saubere und ordentliche Kassenführung bescheinigen. Die Entlastung der Vorstandschaft erfolgte daraufhin ohne Gegenstimme.

Zum Schluss wurde noch über die Fotovoltaikanlage gesprochen. Themen hier waren unter anderem die Reinigung der Solarzellen oder Erfahrung über die Lebensdauer von Wechselrichtern. (zg)

