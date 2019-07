vor 17 Min.

Ein unkengerechter Lebensraum in Krumbach

Die Gelbbauch-Unke kann sich künftig beim Trimm-Dich-Pfad in Krumbach niederlassen. Ein neues schlammiges Biotop entstand.

Von Manfred Keller

„Krumbach bietet Bombina Variegata Asyl“. Bombina Variegata heißt eingedeutscht Gelbbauch-Unke. Und die wiederum ist eine bedrohte Amphibienart. Insbesondere zum Schutz und Erhalt von Bombina Variegata ist in den letzten Monaten im Stadtwald-Distrikt „Egert“ unweit des Trimm-Dich-Pfades im westlichen Stadtwaldbereich ein Feuchtbiotop angelegt worden. Über die Fertigstellung dieser Heimstatt für die Gelbbauchigen Unkenart im Stadtwald freut sich besonders Krumbachs Stadtförster Axel Dinger, leiste die Stadt damit einen „kleinen Beitrag zur Erhaltung der Artenvielfalt beim großen Thema Umweltschutz“.

Und so hat das Unternehmen „Anlage Feuchtbiotop“ begonnen: Seit Jahren beobachtet Axel Dinger, dass in besagtem Waldstück nach Niederschlägen immer wieder für längere Zeit Wasser auf einer kleinen Fläche stehen bleibt. Die darauf stockenden jungen Fichten „vertrugen jedoch die ‚nassen Füße’ nicht und verabschiedeten sich“. Zeitweise aber, so konnte Dinger beobachten, fand sich ein Entenpärchen im kleinen Waldbad ein. Diese Idylle im Sinn nährte beim städtischen Forstmann den Gedanken, dort ein Feuchtbiotop zu platzieren.

Unterstützt von Ottmar Frimmel von der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt Günzburg und nach gemeinsamen Ortsterminen nahm das Projekt Konturen an: Die Experten redeten nicht dem Bau eines klassischen Tümpels das Wort. Dinger erklärt: „Derartige Gewässer mit mehr oder weniger beständigen Wasserstand gibt’s schon vielerorts im Wald und die begünstigen weniger gefährdete Arten wie den Teichfrosch, Grasfrosch oder die Erdkröte“.

Das neue künstliche Gewässer sollte vielmehr eine niedrige Tiefe mit schlammigen Untergrund und verkrauteten Uferzonen aufweisen. Denn: So ein spezielles Format kommt insbesondere den Bedürfnissen der Gelbbauchunke entgegen. Liegt doch ein Hauptgrund der Gefährdung eben in der Zerschlagung von Lebensraum-Nischen, in denen die geschützten Unken während ihrer Pionierzüge kurzzeitig (über)leben könnten. Dinger deutet an, was also für die gewählte Alternative spricht: „Wenn das Kleingewässer mal austrocknet, zieht sich die Unke in den Bodenschlamm oder Erdlöcher zurück“. Der letzte trockenheiße Sommer habe den ohnehin „stark gefährdeten Bestand“ auch vor Ort weiter zurückgehen lassen.

Die Unke liebt schlammigen Grund

Der ursprüngliche Lebensraum sind im Besonderen Flussauen, die im Frühjahr durch Schmelzwasser oder durch anhaltende Regenfälle immer wieder mal überflutet werden. Durch Flussregulierungen wurden diese Überflutungen immer seltener. Ersatzbiotope sind deshalb im Allgemeinen mehr und mehr Kleinstgewässer in Lehm- und Kiesgruben, Radfurchen oder Gräben mit schlammigem Untergrund. Und jetzt im Speziellen auch im neu geschaffenen Feuchtbiotop im Krumbacher Stadtwald.

Im Distrikt „Egert“ wurde, beginnend schon im letzten Jahr nach dem Bodenaushub mit der „Modellierung“ der Biotoplandschaft begonnen: Dabei entstanden Mulden und kleinere Vertiefungen, in denen sich Oberflächenwasser sammelt. Das Ergebnis: Mit dem neu geschaffenen Feuchtbiotop wird den Krumbacher Artgenossen von „Bombina variegata“ ein wohnlich gestalteter, schlammiger und damit „unkengerechter“ Lebensraum geboten.

