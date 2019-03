vor 29 Min.

Einbruch in Thannhauser Jugendclub

Ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand beim Einbruch in den Thannhauser Jugendclub (Symbolbild).

Der Schaden ist immens. Was der bislang unbekannter Täter in der Nacht zum Sonntag "mitgehen" ließ.

In der Nacht zum Sonntag ist ein Unbekannter in den Jugendclub in der Carl-Zeiss-Straße in Thannhausen eingebrochen. Nach Angaben der Polizei nahm der Einbrecher mehrere Elektronikgeräte mit. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro.

Hinweise zu der Tat nimmt die Polizeiinspektion Krumbach unter Telefon 08282/905-0 entgegen. (adö)

