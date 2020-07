vor 19 Min.

Er ist der einzige Weinsommelier in ganz Mittelschwaben

Mittelschwaben ist keine Weingegend. Gerade deshalb will der Krumbacher Gerhard Wagner dort die Weinkultur vermitteln. Denn der Wein hat sein Leben verändert.

Von Heinrich Lindenmayr

„Wein tut Krumbach gut.“ Für Gerhard Wagner ist dieser Satz eine Art von Bekenntnis. Er passt vorzüglich zu einer Lebensgeschichte, in der Wein eine Konstante war, aber immer wieder eine andere Bedeutung bekam. Mittelschwaben ist keine Weingegend. Und genau deshalb möchte Gerhard Wagner „Wein-Botschafter“ sein. Er möchte das Geschmackserlebnis und die Geschmackskultur, die zum Wein gehören, vermitteln. Als einziger Weinsommelier in ganz Mittelschwaben.

Er wünscht sich, dass Essen und Wein aufeinander abgestimmt werden und einander potenzieren. Aber Wein ist noch viel mehr, meint Gerhard Wagner. Er weckt Lebensgeister, potenziert Lebensfreude und Geselligkeit und überbrückt so manche Kluft, so manchen Gegensatz. Eine Fülle von Aktivitäten rund um das Thema Wein hat Gerhard Wagner entwickelt. Er veranstaltet Weinverkostungsabende, bei denen es ihm darum geht, den Teilnehmern die Differenz zwischen einem 5-Euro-Discounterwein und einem 10-Euro-Qualitätsprodukt deutlich werden zu lassen. Er veranstaltet Weinseminare für Anfänger und Fortgeschrittene oder auch Firmenevents zum Thema Wein mit ganz unterschiedlicher Ausrichtung, teils auch in Zusammenarbeit mit Gourmetköchen. Er schreibt Artikel über Weine für die Fachpresse, ist Mitglied der Fachjury bei der „ Berlin Wein Trophy“ sowie regelmäßiger Fachverkoster bei der Weinzeitschrift „Selection“, betreibt einen Weinstammtisch und einen Online-Handel unter der Firmenbezeichnung „Der Weinschwenker“.

Gerhard Wagner aus Krumbach reist gern in entlegene Weingegenden

Hinter all dem steckt neben dem Genusserlebnis aber immer die Neugier, was der Wein für das menschliche Miteinander bedeutet, wie er Begegnungen etwas Besonderes verleiht, wie er Menschen, die ansonsten einander fremd bleiben würden, zusammenrücken lässt und wie er einen Austausch ermöglicht, der ohne Wein unterblieben wäre.

Zu dieser Philosophie passt die Arbeitsweise des vinophilen Krumbachers, die durchaus etwas vom Abenteurer und Entdecker hat. Er fliegt in entlegene Weingegenden und mietet sich ein Auto. Er fährt ein paar Weingüter an, die er vorab im Internet recherchiert hat. Und dann lässt er sich treiben und gibt dem Zufall die Zügel in die Hand.

Schon früh hat sich Weinsommelier Gerhard Wagner für Wein interessiert

Meist kämen dann die eigentlichen Entdeckungen. Bei seiner letzten Tour auf Sizilien fühlte er sich fast schon am Ende der Welt. Die Gegend menschenleer, die Straße kaputt, eine verwahrloste Zufahrt, es sei nichts mehr zu erwarten gewesen. Dann aber ein majestätisches Gebäude, blendend weiß, dahinter die Weinberge und das Azurblau des Himmels. Die Verständigung mit dem Winzer sei schwierig gewesen, aber der Wein habe die sprachlichen Defizite bald überbrückt. Viel Tradition habe er hier im Weinkeller gefunden, echte, alte Handwerkskunst, deshalb einen wundervollen Wein ohne großen Namen und deshalb auch gut bezahlbar. Den prestigeträchtigen, teils überteuerten Wein von den renommierten Winzern kaufen, das reize ihn nicht. Einen annähernd so guten Wein bei einem unbekannten Winzer entdecken und seinen Kunden anbieten zu können, das reize ihn ungleich mehr, erklärt Gerhard Wagner.

Früh schon habe er sich für Wein interessiert. Sein Vater hatte gute Weine im Keller und er durfte als Jugendlicher den einen oder anderen probieren. Als Student habe er in einem Weinlokal gejobbt und viel hinzugelernt. Nach dem Studium war Gerhard Wagner als IT-Spezialist tätig. Mit 40 Jahren verspürte er den Wunsch, sein Leben ganz neu auszurichten und das Interesse am Wein, das ihn nie losgelassen hatte, sollte nun zum Zuge kommen. Er habe ein Weinlokal eröffnen wollen, aber das Vorhaben, für das alles getan war, zerschlug sich gleichsam in letzter Minute an einem Problem, das völlig überraschend auftauchte.

Gerhard Wagner aus Krumbach bietet Weinverkostungen an

Viel Wein hatte er schon eingekauft, den musste er nun verkaufen. Er organisierte erste Verkostungen. Und als diese gut beim Publikum ankamen, absolvierte Gerhard Wagner eine Sommelier-Ausbildung und gab damit seinem beruflichen Neustart und seiner Firma „Die Weinschwenker“ eine solide Grundlage.

Wenn man ihm zusieht, wie er eine Flasche in die Hand nimmt, wie er sie entkorkt, wie er riecht, die Flüssigkeit in einen Dekanter gießt, sorgsam schwenkt, erneut riecht, den Wein schließlich ins Glas gleiten lässt, beobachtet man ein Zeremoniell. Es gibt eine strenge Reihenfolge, meint Gerhard Wagner. Die Farbe des Weins, wie er in die Nase gehe, wie er sich später am Gaumen anfühle, welche Geschmacksnoten er entfalte, wie der Abgang sich gestalte, das müsse mit großer Genauigkeit und Aufmerksamkeit geschehen. Gesellt sich dann Erfahrung hinzu, sei das Ergebnis nur noch bedingt eine Geschmacksfrage. Er sei immer wieder erstaunt, wie groß die Übereinstimmung von Bewertungen der Fachleute auch bei Blindverkostungen sei. Letztendlich aber sei das Professionelle nur die eine Seite. Die andere Seite, das sei seine Faszination für das Thema Wein und alles, was dazugehöre.

