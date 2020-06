09:00 Uhr

Erneut Überschuss beim Kindergarten Balzhausen

Bei der Bedarfsplanung für die nächsten drei Jahre stellte sich heraus, dass die Balzhauser Kinderkrippe (rechts im Bild) bereits im Betreuungsjahr 2020/21 überbelegt sein wird. Im Kindergarten selbst sei man an der Obergrenze der Kapazität angelangt. Deshalb sei ein Neubau in der nächsten Zeit unumgänglich.

Jahresrechnung 2019 ergab ein Plus von gut 5700 Euro. In den nächsten Jahren müssen 40 neue Plätze für Kinderbetreuung geschaffen werden.

Von Karl Kleiber

Bürgermeister Daniel Mayer hatte bei der jüngsten Sitzung eine gute Nachricht: Die Kindertagesstätte „St. Vitus“ habe nach 2016, 2017, 2018 auch 2019 wieder ein Plus erwirtschaftet. Leider müsse laut Haushaltsplan 2020 des Horts wieder mit einem Defizit von knapp 11000 Euro gerechnet werden. Mayer trug auch die Bedarfsplanung für die Tagesstätte der Jahre 2021 bis 2023 vor, die den zeitnahen Neubau des Kindergartens unbedingt erforderlich macht.

Im Haushalt des gemeindlichen Kindergartens Maria Immaculata ergab sich 2016 erstmals ein Überschuss von 15160 Euro, obwohl ein Minus von gut 11000 Euro im Haushalt angesetzt war. Dieser wurde damals auf einstimmigen Beschluss des Gemeinderates der Kirchenstiftung St. Vitus als Betreiber der Tagesstätte überlassen und mit den Defiziten der vergangenen Jahre verrechnet.

Zum vierten Mal ist ein Plus am Jahresende in der Kasse

Und die Erfolgsgeschichte ging so weiter: Der angesetzte Überschuss für 2017 von knapp 5800 Euro wurde auch erwirtschaftet. 2018 war bereits das dritte Jahr, in dem die Sozialeinrichtung wieder ein Plus von gut 13000 Euro vorlegte. Im vergangenen Jahr weist die Bilanz erneut ein Plus von knapp 6000 Euro aus. Damit konnte die Gemeinde als Träger der Einrichtung bereits zum vierten Mal viel Geld sparen.

Dieser erneute Überschuss hat die VG-Verwaltung in Thannhausen veranlasst, beim Landratsamt Günzburg, als Rechts-Aufsichtsbehörde, die mit der Kirchenstiftung St. Vitus abgeschlossene Vereinbarung über den Betrieb der KiTa klären zu lassen, ob und in welcher Höhe die Überzahlungen zurückgefordert werden dürfen oder müssen. Die Gemeinde behalte sich deshalb vor, nach Eingang der Stellungnahme des Landratsamtes gegebenenfalls Rückforderungen zu erheben, da sie bei einem Defizit achtzig Prozent davon zu tragen habe. Somit wäre es auch angebracht, die Kommune an einem Überschuss anteilsmäßig zu beteiligen, da sie von Amts wegen verpflichtet sei, alle Einnahme-Möglichkeiten auszuschöpfen. Aktuell gibt es aber noch keine Rückmeldung des Landratsamtes Günzburg.

Der Haushalt der Kindertagesstätte in Balzhausen ist abgesegnet

Die Haupteinnahme des Kindergartens in Höhe von 325000 Euro, so der Bürgermeister, stelle die kinderbezogene Förderung nach dem Bayerischen Kindergarten-Bildungs-Gesetz dar, die vom Freistaat Bayern und der Gemeinde Balzhausen als Besitzer der Kinder-Tagesstätte aufgebracht werden. Von der Gemeinde sei voraussichtlich ein Defizit in Höhe von etwa 10660 Euro für das Jahr 2020 zu tragen, da laut Haushaltsplanung ein Fehlbetrag in Höhe von gut 13 000 Euro zu erwarten ist. 88 Prozent der Ausgaben sind Personalkosten, die 2019 gut 317000 Euro betrugen und 2020 noch höher werden könnten. Deshalb wird die Personal-Verwaltung angehalten, dass mit den Arbeitszeiten der Fach- und Ergänzungs-Kräfte der Mindest-Anstellungsschlüssel eingehalten wird. Mit 13:0 wurde dem Haushaltsplan 2020 zugestimmt.

2021 bis 2023 Seit Jahren erstellen Gemeinde und VG-Verwaltung in Eigenregie die Bedarfsplanung für die gemeindeeigene Sozialeinrichtung.

Aktuell verfügt der Hort über 50 Kindergarten- und 15 Krippen-Plätze, die so gut wie belegt sind. Für das Kindergarten-Jahr 2020/21 sind bereits 44 junge Bürger angemeldet. Für die Krippe sind es 18 gemeldete Kinder. Deshalb müssen etliche im Bereich des Kindergartens betreut werden, was eigentlich nicht sein solle.

Da die Geburtenzahlen in der Gemeinde derzeit eine steigende Tendenz zeigen und durch Ausweisung neuer Baugebiete auch junge Familien zuziehen könnten, werde auch die Kapazität des Kindergartens bald ausgeschöpft sein.

Es sollen zusätzlich 25 Kiga- und 15 Krippen-Plätze geschaffen werden, so Mayer weiter. Um dies zu erreichen, bleibe eigentlich nur ein Neubau übrig, den man zeitnah ins Auge fassen müsse. Einstimmig wurde der Bedarfsplanung für die Jahre 2021 bis 2023 zugestimmt.

