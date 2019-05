vor 47 Min.

Erwin Nuscheler feiert 90. Geburtstag

Er leitete einst die damalige Direktion für ländliche Entwicklung Krumbach

Der ehemalige Präsident der damaligen Direktion für Ländliche Entwicklung Krumbach wird 90 Jahre alt. Erwin Nuscheler leitete von 1984 bis 1993 die Krumbacher Behörde. Zuletzt war der Jubilar im Herbst Gast in der „Flurer-Familie“. Er zählte zu den Ehrengästen bei der Übergabe der Leitung des Amtes von Johann Huber an seinen dritten Nachfolger Christian Kreye. Der enge Kontakt zu seiner Behörde und zu Mitarbeitern ist ihm wichtig. Mit Interesse verfolgt er die Entwicklung des jetzigen Amtes für Ländliche Entwicklung Schwaben. Er begann 1957 am damaligen Flurbereinigungsamt Krumbach und hat als Vorstandsvorsitzender von Teilnehmergemeinschaften in vielen Gemeinden Schwabens Flurneuordnungsverfahren durchgeführt. Von 1960 bis 1970 war er Vorstandsmitglied beim damaligen Flurbereinigungsverband und maßgeblich an dessen Aufbau beteiligt. Bis zur Berufung als Präsident leitete er die Abteilung Finanzierung und Ausbau. Seine Leistungen waren die Umorientierung des Flurbereinigungsamts zur Dienstleistungsbehörde, Engagement für Dorferneuerung und der Aufbau der Schule der Dorf- und Landentwicklung Thierhaupten. Nuscheler setzte sich für Existenzsicherung schwäbischer Bauern in Verfahren der ländlichen Entwicklung beispielhaft ein. Ihm gelang es, Konflikte zwischen Naturschutz und Landwirtschaft einvernehmlich zu lösen. Dafür wurde er auch ausgezeichnet. (pm)

