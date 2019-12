18.12.2019

Frauen-Power in Memmenhausen

Zwölf Bewerber stellen sich dem Votum der Wähler, darunter eine beachtliche Zahl weiblicher Kandidaten. Bürgermeister Alois Kling einstimmig zur Wiederwahl vorgeschlagen

Von Karl Kleiber

Im Ortsteil Memmenhausen der Gemeinde Aichen hat die Wählergemeinschaft „CSU-Unabhängiger Wählerblock Memmenhausen“ nun seine Kandidaten für den künftigen Gemeinderat nominiert. Von den zwölf Vorgeschlagenen sind immerhin fünf Frauen, angeführt von der amtierenden Gemeinderätin Andrea Fischer, die seit 18 Jahren im Gremium ist. Die Liste selbst führt Gemeinderat Daniel Fendt an, der 36 von 38 möglichen Stimmen erhielt, was knapp 95 Prozent entspricht. Mit allen Stimmen der 19 Anwesenden wurde Bürgermeister Alois Kling aus Aichen noch eindeutiger wieder zum Kandidaten als Rathauschef nominiert.

Von den knapp 300 wahlberechtigten Memmenhausern fanden sich gerade mal 19 zur Aufstellungsversammlung der Kandidaten für den künftigen Gemeinderat ein. Nachdem das Wahlverfahren festgelegt war, wurde beschlossen, den amtierenden Bürgermeister Alois Kling für eine Wiederwahl zu unterstützen. In einem kurzen Rückblick rief Dritter Bürgermeister und Chef der Orts-CSU, Hans-Jörg Stuhler, nochmals die gemeindlichen Projekte der letzten sechs Jahre in Erinnerung. Er nannte unter anderem die neue Leichenhalle und das Löschfahrzeug mit Atemschutz im Memmenhausen, drei neue Baugebiete sowie den Breitband-Ausbau und das neue Bürger- und Vereinshaus in Obergessertshausen. Stolz sei er über die von ihm vorgeschlagene 20-prozentige Senkung der Grundsteuer, die als Anerkennung für die Eigenleistungen der Bürger bei verschiedenen Bauprojekten innerhalb der Gemeinde vollzogen wurde.

Vorbeugend hatten Stuhler und seine drei Gemeinderatskollegen bereits im Vorfeld eine ganze Reihe infrage kommender Kandidatinnen und Kandidaten angesprochen, von denen viele Bereitschaft zeigten. Erstaunen löste die Ankündigung Stuhlers aus, nach 24 Jahren Amtszeit aus persönlichen und wirtschaftlichen Gründen für eine weitere Nominierung nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Auch Stefan Fischer verkündete nach sechs Jahren sein Ausscheiden. Seine Begründung: Die Aufgaben als Feuerwehr-Kommandant und Leiter der Jugend-Feuerwehr seien vielfältiger geworden.

Die folgende geheime Abstimmung, die der ehemalige Gemeinderat Bruno Schedel leitete, ergab: Von den 228 möglichen Stimmen wurden nun 225 abgegeben. Jeder hatte zwölf Stimmen, für einen Kandidaten konnten maximal drei vergeben werden. Die beiden Ersatz-Kandidaten Karl Bittracher und Johannes Riedler jun. wurden separat gewählt und erhielten mit 23 bzw. 15 Stimmen das Vertrauen. Bevor es zur Nominierung des Bürgermeisterkandidaten ging, ergriff das amtierende Gemeindeoberhaupt Alois Kling das Wort und berichtete über die harmonische, gute Zusammenarbeit mit den Räten in den letzten 24 Jahren und die vorangetriebenen Projekte. Er werde sich auch weiterhin bemühen, dem Vertrauen der Bürger gerecht zu werden. Bei der folgenden Abstimmung erhielt er alle Stimmen der Anwesenden. Abschließend dankte Andrea Fischer allen, die gekommen waren. Dank galt auch den Kandidaten für ihre Bereitschaft zum Ehrenamt, denn es ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr, ein solches anzunehmen. Auch den ausscheidenden Gemeinderäten Hans-Jörg Stuhler und Stefan Fischer dankte sie.

