vor 52 Min.

Manuel Baur vom SV Mindelzell erzielt 15 Tore in zwei Spielen

Erst sieben, dann acht: 15 Mal hat Manuel Baur vom SV Mindelzell II in den jüngsten beiden Aufeinandertreffen mit dem SV Münsterhausen II getroffen.

Plus Manuel Baur ist Torjäger des SV Mindelzell II. Wie der SV Münsterhausen zu seinem Lieblingsgegner in der B-Klasse wurde und warum er nicht in der Ersten spielen mag.

Von Alois Thoma

Herr Baur, beim vorletzten Aufeinandertreffen des SV Mindelzell II und des SV Münsterhausen II in der B-Klasse West 1 haben Sie zum Mindelzeller 10:1-Sieg sieben Tore beigesteuert. Bei der Neuauflage des Mindeltal-Derbys am vergangenen Sonntag, 15. August 2021, das mit 14:0 noch deutlicher endete, haben Sie nachgelegt und acht Tore erzielt. Da erübrigt sich eigentlich die Frage nach Ihrem Lieblingsgegner, oder?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

