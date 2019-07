22.07.2019

Gartenvielfalt und Artenvielfalt locken Besucher

Der Gartentag lockte wieder zahlreiche Gäste in den malerischen Kreislehrgarten, der augenblicklich in voller Blüte steht.

Im Kreislehrgarten Krumbach gibt es ein buntes Programm für Jung und Alt, für Groß und Klein beim Gartentag.

Von Ramona Horber

Unter dem Motto „Gartenvielfalt statt Einfalt“ lockte auch in diesem Jahr der Gartentag im Kreislehrgarten wieder viele Besucher nach Krumbach. Mit einem bunten Programm und zahlreichen Ausstellern wurde die Veranstaltung erneut ein voller Erfolg. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen Garten- und Artenvielfalt gleichermaßen.

Artenvielfalt ist im Augenblick in aller Munde. Dies griffen Gartenfachberaterin Tina Sailer und der Vorsitzende des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege Hans Joas auf und stellten den Aktionstag unter das Motto „Gartenvielfalt statt Einfalt“. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Vernetzung der verschiedenen Biotope in Garten- und Landschaftsbau gelegt, um Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu schaffen und zu erhalten. Bei verschiedenen Kurzvorträgen erhielten interessierte Besucher informative Ratschläge und Auskünfte zu Themen wie der Lebenspyramide, der Förderung der biologischen Artenvielfalt in der Agrarwirtschaft, der Vogelvielfalt im Garten, der Vielfalt statt Einheitsgrün oder der Blumenwiese. Zahlreiche Aussteller sorgten für ein breites Angebot an Dekoartikeln, Pflanzen und Gartenbedarf, sodass der ein oder andere Besucher ein neues Schmuckstück oder eine hübsche Blume mit nach Hause nehmen konnte.

Viele verschiedene Infostände in Krumbach

Der Pflanzendoktor stand mit Rat und Tat rund um diverse Probleme mit Pflanzen im Hausgarten zur Verfügung. Über „Gärtnern ohne Torf“ konnte man sich am Gartentag ebenso informieren wie über die Imkerei oder die Obstverwertung. Mit eigenen Infoständen vertreten waren unter anderem auch der Bauernverband, der Landesbund für Vogelschutz, die Gebietsbetreuung Augsburg-Westliche Wälder und das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und die Wildlebensraumberatung, sodass man sich sehr umfassend über Natur- und Artenschutz informieren konnte.

Auch für die kleinen Gäste war wieder einiges geboten. Während im Kinderzelt mit Hammer und Faden gebastelt werden konnte, sorgte die Fachakademie für Sozialpädagogik unter anderem mit Spielen wie einem Insekten-Dart für gute Laune. Kulinarisch kam auch in diesem Jahr kein Gast zu kurz. Mit Frühschoppen und Weißwürsten, einem reich gedeckten Mittagstisch, Kaffee und Kuchen sowie erfrischendem Eis blieben keine Wünsche offen. Es waren beim diesjährigen Gartentag wieder zahlreiche ehrenamtliche Helfer im Einsatz, die den Aktionstag zu einem Erlebnis für Alt und Jung werden ließen.

