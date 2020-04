vor 54 Min.

Geben und nehmen am Krumbacher Gabenzaun

Der Gabenzaun auf dem Parkplatz hinter dem Modehaus Obermeier, das in der Karl-Mantel-Straße in Krumbach beheimatet ist. Deutlich erkennbar sind drei Bauzaundreiecke, wo Gaben nach Kategorien geordnet aufgehängt werden können.

An drei Bauzaunelemente können Bürger Spenden in der Karl-Mantel-Straße aufhängen. Wie es weitergeht, wenn das dortige Modegeschäft wieder öffnet.

Von Elisabeth Schmid

Schon seit einigen Wochen können die Bürger Lebensmittel, Pflegeprodukte oder Kinderspielzeug an den Gabenzaun, der auf dem Parkplatz des Modehauses Obermeier steht, dranhängen. Gut sichtbar und in Plastiktüten verpackt und vielleicht beschriftet, was in den Tüten steckt, können die Bedürftigen gleich sehen, was sie brauchen.

Ein Zaundreieck bleibt auf Grundstück der Stadt Krumbach stehen

„Die Idee mit dem Gabenzaun wurde von der Bevölkerung gut aufgenommen. Kaum sind die Tüten am Zaun, schon kommen Menschen, um die Gaben, die sie nötig haben, zu holen. Am meisten werden haltbare Lebensmittel und Pflegeprodukte abgeholt“, sagt Brigitte Obermeier-Schober ernst. Wenn sie ihr Geschäft wieder öffnen darf, sie weiß noch nicht genau wann das sein wird, wird der Zaun auf das angrenzende Grundstück gestellt. Das Grundstück gehört der Stadt Krumbach und Bürgermeister Hubert Fischer sei damit einverstanden, dass der Zaun bis zum Öffnen der Krumbacher Tafel dort stehen kann. Dort können die Bürger dann so so weiter verfahren wie bisher. „Es wird dann nur ein Zaun sein, im Moment stehen drei Zäune auf meinem Parkplatz, aber der eine ist auf jeden Fall gewährleistet“, verspricht Brigitte Obermeier-Schober.

Öffnungszeitpunkt fürs Modegeschäft noch ungewiss

Ihr Bekleidungsgeschäft ist über 800 Quadratmeter groß und so ist ein Öffnungszeitpunkt noch ungewiss. Fakt sei aber, dass sie dann ihren Parkplatz für die Kunden braucht. Schon jetzt macht sich die Inhaberin Gedanken, wie bei der Öffnung des Geschäftes alle Sicherheitsmaßnahmen korrekt und verantwortungsvoll eingehalten werden können, informiert Obermeier-Schober.

