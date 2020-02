16:00 Uhr

Gerhard Weiß: „Krumbach braucht neue Politik-Kultur“

Porträt Warum Gerhard Weiß für das Amt des Bürgermeisters kandidiert und welche Schwerpunkte er setzen möchte

Von Dr. Heinrich Lindenmayr

Krumbach Im Wohnzimmer von Gerhard Weiß steht eine kleine Skulptur. Sie zeigt zwei Menschen, deren Köpfe und Arme zusammen zu wachsen scheinen. Die Körperhaltung verbindet in idealer Weise Dynamik und Harmonie. Die Skulptur symbolisiert ein Miteinander, bei dem beide Köpfe nach den besten Ideen und Lösungen suchen. Die Körperhaltung zeugt von einem gemeinsamen Willen, von Zugewandtheit und gemeinschaftlichem Sinn. So sollte Politik sein, meint Gerhard Weiß.

Man stecke die Köpfe zusammen, denn der Wettstreit um gute Ideen sei fruchtbarer als ein einsames Nachdenken. Man sei offen zueinander und habe ein gemeinsames Ziel, das man mit Leidenschaft, aber auch mit Teamgeist verfolge. Besonders in der Kommunalpolitik sollte man so verfahren, denn hier sei der persönliche Austausch zwischen den Politikern untereinander und der Austausch zwischen Politiker und Bürger eng und zupackend. Was heute im Stadtrat beraten und beschlossen werde, das diskutiere er an den Folgetagen mit den Bürgern, die ihn ansprächen und die mitreden wollten.

Räte argumentieren „oft angespannt und verbissen“

Die Politik-Kultur in Krumbach sei derzeit nicht so, wie sie sein sollte, findet Gerhard Weiß. Die Räte argumentierten oft angespannt und verbissen. Das Klima der Debatten leide darunter. Auch sei es von großer Wichtigkeit, die Bürger frühzeitig zu informieren und einzubeziehen. Werde der Bürger eingeladen, dabei zu sein, und würden ihm die Sachverhalte und auch die Sachzwänge erklärt, sei er durchaus bereit, auch unangenehme Entschlüsse zu akzeptieren. Insgesamt befände sich der Stadtrat heute in einer viel besseren Position als 1990, als die Politkarriere von Gerhard Weiß begann.

Kaum Entscheidungsspielräume

Damals, so erinnert sich Weiß, hatte der Stadtrat kaum Entscheidungsspielräume. Die Schulden waren nach dem Bau des Schulzentrums groß, die Zinsen hoch und die Einnahmen gering. Man verwaltete den Mangel. Heute sei der Stadtrat in der guten Lage, darüber nachdenken zu können, was man anpacken sollte, beispielsweise den Stadtsaal oder das Hallenbad zu sanieren oder neuen Wohnraum zu schaffen. Damals verkaufte man aus Not Wohnungen, die im Besitz der Stadt waren, heute könnte es ein Thema sein, wieder Wohnungen zu bauen. Oft sei er in den letzten Jahren nach der Stadtratssitzung verärgert nach Hause gegangen und das habe den Entschluss reifen lassen, sich um das Amt des Bürgermeisters zu bewerben. Der Bedarf der Kommunalpolitik an Verwaltungsfachleuten sei groß. Deshalb kandidierten ein paar Kollegen aus dem Landratsamt für den Chefsessel im Rathaus anderer Landkreiskommunen.

Viel Erfahrung in unterschiedlichen Funktionen

Er selbst habe viel Erfahrung in unterschiedlichen Funktionen im Landratsamt gesammelt, kenne einige Landräte und viele Bürgermeister aus langjähriger Zusammenarbeit und sei mit den Krumbacher Verhältnissen durch seine Arbeit als Stadtrat und Zweiter Bürgermeister bestens vertraut. Andernorts zu kandidieren, das sei für ihn kein Thema gewesen, schließlich sei er Krumbacher durch und durch. Man müsse schon weit fahren, um in der Provinz eine Stadt zu finden, die so viel zu bieten habe wie Krumbach. Lage, Klima, Stadtbild, Schulen, Vereine, Gastronomie und Freizeitangebot, überall setzte Krumbach Maßstäbe. Das beste Beispiel einer Begeisterung für Krumbach habe er zu Hause, erklärt Gerhard Weiß.

Seine Frau sei nur schweren Herzens von Offingen nach Krumbach gezogen, wäre inzwischen aber aus Krumbach nicht mehr wegzubringen. Ein neues Miteinander im Stadtrat und unter den Bürgern zu initiieren, das hat für Gerhard Weiß oberste Priorität. Die soziale Frage sei ebenfalls ein Spitzenthema und hierbei gelte es vor allem, bezahlbaren Wohnraum bereitzustellen. Und schließlich müsse die Verkehrssituation entschärft werden, insbesondere dadurch, die Stadt für Fußgänger und Radfahrer attraktiver zu machen.

