Grabgebühren werden in Waltenhausen teurer

Plus Warum die Gemeinde Waltenhausen eine Erhöhung für notwendig hält und was das konkret für die Bürger bedeutet.

Von Werner Glogger

Seit dem Jahr 2012 sind die Grabgebühren in Waltenhausen konstant geblieben. Doch jetzt müssen die Gebühren erhöht werden. Um wie viel es nach oben geht und warum die Gemeinde sich zu diesem Schritt entschlossen hat, erläuterte jetzt Bürgermeister Alois Rampp.

Nachdem der Friedhof als eine „kostenrechnende Einrichtung der Gemeinde“ zu führen ist, sei es Zeit, die Gebührensätze an die aktuelle Kostenentwicklung anzupassen, gab Bürgermeister Alois Rampp in der jüngsten Sitzung bekannt.

Im Kommunalabgaben-Gesetz (KAG) ist geregelt, dass eine Kalkulation der Gebühren nach betriebswirtschaftlichen Gründen gemäß den tatsächlich entstandenen beziehungsweise zu erwartenden Kosten zu erfolgen hat. Entsprechend der vorgelegten Kalkulation der Verwaltungsgemeinschaft Krumbach müssen die Benutzungsgebühren angehoben werden, um eine kostendeckende Bewirtschaftung des Friedhofes zu erzielen. Die jährliche Gebühr beläuft sich demnach für ein Einzelgrab auf 23 Euro (bisher 20 Euro), für ein Familiengrab auf 29 Euro (24) und für ein Urnengrab auf 21 Euro (20). Rampp wies darauf hin, dass die Bestattungsgebühren zuletzt im Jahr 2017 angepasst wurden und nach wie vor kostendeckend sind. Der Rat stimmte der Erhöhung der Grabgebühren zu und genehmigte die neu zu erlassende Friedhofsgebührensatzung sowie den Neuerlass der Friedhofs- und Bestattungssatzung. In Letztere erfolgte die Aufnahme einiger formeller Änderungen, wie zum Beispiel Begrenzung der Nutzungszeit für Wahlgräber von 25 auf 20 Jahre, für Urnenwahlgräber von 25 auf zehn Jahre oder Ruhezeit für Aschereste von 20 auf zehn Jahre.

Bauanträge:

Abweichend von einer bereits erteilten Baugenehmigung zu einem Bauvorhaben im Mitterösch 5 im Gewerbegebiet ist jetzt der Einbau einer Wohnung in ein bestehendes Bürogebäude und der Neubau eines Carports geplant. Nachdem das Vorhaben im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet“ liegt, stand der Genehmigung nichts im Weg. Das gemeindliche Einvernehmen erteilte der Rat auch dem Tekturplan zum Anbau und Wiederaufbau einer Zimmereihalle im Mitterösch 4. Soweit alle Anforderungen eingehalten werden, erfolgt die Zustimmung zur Genehmigungsfreistellung, so der einstimmige Beschluss.

Tischtennisplatte:

Nach Vorliegen der angeforderten Angebote erfolgt jetzt der Kauf einer wetterfesten Tischtennisplatte aus der Spende der Jugend aus der „Waltenhauser Bude“. Geprüft wird noch die Gestaltung des Standortes für das Spielgerät (Befestigung, Zaun).

Gehweg:

Für die Erneuerung des Gehweges am Hochbehälter zwischen Waltenhausen und Hairenbuch sind Pflastersteine vorgesehen, die Befestigung des Parkplatzes, der in der Regel vom Wasserwart benutzt wird, erfolgt mit Rasengittersteinen. Insgesamt sind 35 Quadratmeter zu verlegen. Die Auftragsvergabe erfolgt nach Eingang von Angeboten an den günstigsten Bieter, gab Rampp bekannt.

Wasserversorgung:

Mehr eine Formsache ist die steuerliche Behandlung des Jahresabschlusses für die Wasserversorgung. Die Ratsmitglieder folgten dem Beschlussvorschlag der VG und stimmten für das anzuwendende Verfahren.

Innerörtlicher Bebauungsplan:

Ratsmitglied Gebhard Daiser aus Weiler sprach unter „Verschiedenes“ einen innerörtlichen Bebauungsplan an. Gegenwärtig habe man keine Handhabe, die Gestaltung von Gebäuden, sei es Umbau oder Neubau, zu beeinflussen und einheitliche Regeln vorzugeben. Zustimmung kam vom Bürgermeister und auch die Ratsmitglieder waren nicht abgeneigt, eine solche Maßnahme ins Auge zu fassen, zumal die Aussichten auf ein neues Baugebiet in Weiler schlecht sind. An dem Gedanken sollte man auf jeden Fall dran bleiben, so Rampp abschließend.

