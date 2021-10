Der TSV Niederraunau glänzt dank neuer Spielfreude

Wie die Landesliga-Handballer des TSV Niederraunau zu ihrem überdeutlichen Sieg bei Schlusslicht SC Unterpfaffenhofen-Germering kommen.

Was diese junge Niederraunauer Handball-Mannschaft aktuell auszeichnet, liegt für Trainer Udo Mesch auf der Hand. „Selbstbewusstsein und der Glaube an die eigene Stärke“, sind für ihn die Gründe für den momentanen Aufschwung seines Teams. Dass die Mannschaft Talent hat, war schon lange bekannt. Was die Spieler um Kapitän Christoph Schäfer aktuell auf die Platte bringen, hat nun auch mindestens oberes Landesliga-Niveau. Gestützt auf eine robuste Abwehr mit einem überragenden Torhüter überrennt die Mannschaft ihre Gegner in dieser Phase der Saison 2021/22 förmlich. Nach überzeugenden Heimspielen gewannen die Mittelschwaben nun auch auswärts. Bei Schlusslicht SC Unterpfaffenhofen-Germering gab’s ein überdeutliches 32:21 (18:11).

Wohl sortierte Struktur im Team

Die Spielfreude und die Lust zu gewinnen sind augenblicklich in jeder Spielsituation spürbar. Doch nicht nur die Gegenstöße werden konsequent und überlegt ausgespielt, auch im Positionsangriff kreiert das Team Chancen aus einer wohl sortierten Struktur heraus. Zusammengenommen entsteht so ein sehr souveränes Gesamtbild, das es jedem Gegner schwer macht. Mesch kommentiert dazu: „Die Mannschaft setzt unsere Vorgaben sehr gut um, ohne dabei ihre Leichtigkeit und Unbekümmertheit zu verlieren.“

Zu spüren bekam das nun der Gastgeber in der Realschul-Turnhalle in Germering. Nach zwei Niederlagen standen die Hausherren bereits unter Druck, konnten diesen hoch konzentrierten Gästen aber nie standhalten. Nach furiosen zwölf Minuten stand es bereits 11:3 für Niederraunau. Einen solch starken Start hatten selbst die erfahrenen Fans on Tour selten erlebt. Basis für den Lauf war neben dem präzisen Tempospiel mal wieder Torhüter Maximilian Jekle. Mit zahlreichen Paraden brachte er die Hausherren aus dem Münchner Vorland zur Verzweiflung.

Die Basis für einen erfolgreichen Ausflug war somit gelegt. Jetzt galt es, nicht nachzulassen. Gestützt von einem tollen und emotionalen Publikum setzten allerdings nun die Hausherren zur Aufholjagd an. Mit überfallartigen Angriffen holte Unterpfaffenhofen-Germering Tor um Tor auf. Die Raunauer Jungs wirkten in dieser Phase zwar keineswegs schwach, der schieren Power der Gegner war zu diesem Zeitpunkt aber nichts entgegenzusetzen.

Niederraunau zieht davon

Eine solche Kraftleistung ist allerdings für kaum eine Mannschaft konstant abrufbar. Nach einer Auszeit und Neujustierung von Trainer Udo Mesch war beim 13:10 der Schwung der Oberbayern gebrochen. Mit klugen Aktionen der wieder sehr starken Spieler Oliver Blösch und Johannes Rosenberger konnte Niederraunau bis zur Pause wieder davonziehen.

Die zweite Halbzeit lief dann weiter sehr gut für den TSV Niederraunau. Auch so ein Aspekt des aktuellen Aufschwungs: Das Team leistet sich keine gravierenden Schwächephasen. Sehenswerte Treffer von Moritz Kornegger und eine agile Abwehr um Björn Egger hielten die Hausherren auf Distanz. Als Niederraunau eine Viertelstunde vor Schluss bereits klar 25:15 führte, hielt Jekle einen Siebenmeter. Der Wille der tapfer kämpfenden Gastgeber war gebrochen. (AZ)

So haben sie gespielt

TSV Niederraunau Jekle, Klaußer; Ugur (1), Kiebler (1), Thalhofer (1), Kornegger (8/3), Egger (3), Hegenbart (1), Schäfer, Eheim (1), Saldo (4), Blösch (6), Rosenberger (4), Waldmann (2/1)