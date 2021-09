Der TSV Niederraunau kehrt hochmotiviert zurück in den Süden

Bekannte Mannschaft, neue Spielgruppe: Vor welchen Herausforderungen der Handball-Landesligist TSV Niederraunau in der ersten Spielzeit nach der Pandemie steht.

Zurück in den Süden! So lautete die für Spieler und Fans des Handball-Landesligisten TSV Niederraunau erfreuliche Botschaft aus dem Bayerischen Handball-Verband. Der teilte seine Spielgruppen für die Saison 2021/22 aufgrund der Unsicherheiten bezüglich der Pandemie-Entwicklung neu ein. Unter anderem wurde entschieden, mit drei statt wie bisher mit zwei Landesliga-Staffeln zu starten. Niederraunau trifft nun in der neu geschaffenen Gruppe Süd-West auf alte Rivalen wie TSV Ottobeuren, TSV Herrsching oder TV Immenstadt.

Drei Landesliga-Spielgruppen

Die drei Landesliga-Gruppen bestehen nun aus bedeutend weniger Mannschaften als gewohnt. In den Staffeln Nord und Mitte-Ost sind es deren zehn, in der Staffel Süd-West aufgrund des Rückzuges des TSV Göggingen nur neun. Das bedeutet kürzere Wege, mehr Derbys und zumindest in der Theorie eine deutlich größere Chance, den Spielplan komplett abwickeln zu können.

Erstmals seit vielen Jahren gibt es in der ersten Mannschaft des TSV Niederraunau kaum Veränderungen. Der Umbruch der vergangenen Jahre ist erfolgreich abgeschlossen und das Trainerteam kann sich nun voll auf die Entwicklung des talentierten Kaders konzentrieren.

Udo Mesch bleibt auf der Trainerbank

Auf der Trainerbank wird weiterhin Udo Mesch sitzen. Er wird von Michael Thalhofer, Sylvia Harlander und Daniele Schiefele unterstützt. Die Corona-Pause stellte in der Saisonvorbereitung durchaus eine Herausforderung für das Trainerteam dar. So war frühzeitig klar, dass trotz Abbruchs der Runde 2020/21 und Sportverbots in Gruppen weiter trainiert wird. Die Mannschaft begann bereits im Herbst 2020 mit regelmäßigem Online-Training. Zweimal pro Woche wurde dabei im Bereich Kraft und Koordination gearbeitet. Davon hat die Mannschaft nicht nur körperlich profitiert, ist Kapitän Christoph Schäfer überzeugt. „Das Online-Training hat uns im Lockdown weiterhin das Gefühl vermittelt, ein Team zu sein“, beschreibt er die weiteren Vorteile der vielen virtuellen Einheiten. Zusätzliche Gespräche stärkten den Zusammenhalt der Mannschaft während dieser außergewöhnlichen Phase. Seit Juni 2021 kann das Team nun endlich wieder in der Halle und auf dem Sportplatz gemeinsam trainieren. Neben Kraft und Ausdauer steht insbesondere die spielerische Weiterentwicklung auf dem Programm. Nach über einem halben Jahr ohne Handball besteht hier erkennbar Nachholbedarf.

Fixpunkte in der Abwehr des TSV Niederraunau

Alle Spieler der allzu kurzen Corona-Spielzeit mit lediglich drei absolvierten Begegnungen blieben an Bord. Maxi Jekle möchte seinen früheren Status als einer der besten Torhüter der Landesliga in den kommenden Monaten untermauern. Außerdem will er seine Erfahrung an Maxi Klaußer weitergeben. Der Nachwuchstorhüter ging diesmal verletzungsfrei in die Vorbereitung und zeigte in den Tests gute Leistungen. Am Kreis und in der Abwehrmitte stehen Christoph Schäfer und Lasse Sadlo.

Linksaußen Florian Rothermel erholt sich weiter von einer Knie-Operation. Eine Rückkehr im Verlauf der Saison ist möglich. Bis dahin wird ihn Oliver Kiebler vertreten. Aus der A-Jugend aufgerückt, versucht außerdem Leopold Haas einen Platz auf der linken Außenbahn zu ergattern. Die rechte Außenposition besetzen weiter Jakob Eheim und Vinzent Hegenbart; Rückkehrer Adrian Thalhofer ist hier als Ergänzung gedacht. Im Spielkonzept der Raunauer, das auf stetiges Tempo ausgelegt ist, kommt auf die Außenspieler eine wichtige Rolle zu.

Viele Rückraumspieler im Kader

Eine ungewohnt große Auswahl an Spielern hat das Trainerteam auf den Rückraumpositionen. Die Leistungsträger Björn Egger, Oliver Blösch, Moritz Kornegger und Melvin Ugur sind geblieben, nach einem kurzen Abstecher zum SC Vöhringen ist auch Johannes Rosenberger zurückgekehrt. Mesch erwartet von diesem Quintett nun den nächsten Entwicklungsschritt. Das Potenzial ist zweifelsohne vorhanden. Neu im Rückraum der Raunauer Jungs sind nach schwerer Knieverletzung Marius Waldmann sowie die Rückkehrer Moritz Hegenbart und Ferit Celik. Alle drei feuern den Konkurrenzkampf an.

Mit einem Altersdurchschnitt unter 24 Jahren sind die Raunauer Jungs nächste Saison mit Sicherheit das jüngste Landesligateam. Das muss kein Nachteil sein, Jugend verheißt ja auch Begeisterung. Die Lust auf Handball spiegelte sich in der Testphase im guten Tempospiel. Auch das Zusammenspiel funktioniert schon recht gut.

Wann die Saisonpremiere steigt

Zum Auftaktspiel dieser Landesliga-Runde erwartet der TSV Niederraunau an diesem Samstag, 18. September, den TSV Ottobeuren. Anspiel ist um 19.30 Uhr. (AZ)