Haushälterin, Nanny, Metzgereigehilfin, Köchin, Familie Bader

Plus Judith Klingler arbeitet schon seit 60 Jahren bei der bekannten Krumbacher Familie Bader. Sie gehört praktisch mit zur Familie.

„Work-Life-Balance“ ist in den letzten Jahren zum beliebten Thema der Ratgeberliteratur geworden. Arbeiten und Leben in Balance. Wer Judith Klingler nach ihrer Work-Life-Balance fragen würde, erntete wohl schallendes Gelächter. Judith Klingler lacht gerne und viel. Und sie arbeitet gerne und viel. Seit 60 Jahren bei der Familie Bader, mit der sie aus dem Unterallgäu nach Krumbach gezogen ist, mit der sie die arbeitsreichen Jahre in Türkheim und den schweren Neuanfang in Krumbach durchgestanden hat. Seit zwei Generationen arbeitet Judith Klingler, geborene Hefele aus Kraftisried, nun schon bei der Familie Bader und so bald wird sie nicht aufhören.

Ihre Work-Life-Balance? „Leben ist arbeiten“ und das macht sie mit Freude, mit Begeisterung, jeden Tag. „Sie war seit meiner Geburt bei jedem wichtigen Ereignis in meinem Leben dabei“, versichert Josef Bader jun., der heutige Metzgereiinhaber. Für ihn gehört Judith Klingler zum festen Bestandteil seines Lebens und erfüllt eine Vielzahl von Funktionen: Haushältern, Nanny, Metzgereigehilfin. Dass sie mit inzwischen 79 Jahren ihre Arbeitszeit auf Teilzeit reduziert hat und sich auch mal eine kleinere Auszeit gönnt, sieht ihr Arbeitgeber, der gleichzeitig eine Art Ziehsohn ist, mit Wohlwollen. Vor Kurzem erst hat die Familie das 60-jährige Arbeitsjubiläum von Judith Klingler begangen.

Nach der Firmung die Familie in Kraftisried verlassen

Begonnen hat alles in Kraftisried. „Nach der Kommunion und Firmung, die damals gleichzeitig stattfanden, haben mir meine Eltern, die schon bald darauf verstorben sind, eröffnet, dass ich jetzt arbeiten gehen müsse. Ich kam als Hütemädchen zur Familie Hartmann. Und als die Hartmanntochter Elfriede den Metzger Josef Bader geheiratet hat, haben die beiden mich mitgenommen. Zuerst nach Türkheim, wo sie eine Metzgerei und Gastwirtschaft betrieben“, erinnert sich die zierliche Judith Klingler und lacht, wenn sie an ihren ersten Einsatz beim Schlachten denkt. „Das war 1956, ich war gerade mal 16 Jahre. Ich sollte eine Kuh bei den Hörnern halten, während sie geschlachtet wurde. Ich bin dann mitsamt der Kuh umgefallen.“

Empörung? Beschwerde? Arbeitsplatzwechsel? Für Judith Hefele gab es keinen Grund dafür. Auch nicht wegen der Arbeit in der Gaststätte bis spät nachts, der Mitarbeit in der Metzgerei, der Haushaltsführung für die langsam wachsende Familie Bader. So war sie beim Umzug nach Krumbach selbstverständlich mit dabei. Dort hatten die Baders 1963 eine Metzgerei übernehmen können und Judith war als informelles Familienmitglied mitgekommen. In Krumbach kamen neue Herausforderungen auf die Neubürger zu, die um Akzeptanz im Städtchen kämpfen mussten. Und Judith war dabei, schulterte auch diese Aufgabe: Leben ist Arbeit. Und trotzdem fand sie auch Zeit für sich.

In Krumbach fand sie einen Partner, heiratete, bekam zwei Kinder. Für die 1960er-Jahre wäre nun der übliche Lebenslauf: „Sie wurde Hausfrau und Mutter.“ Aber nicht Judith, inzwischen Klingler. Bei der Familie Bader aufzuhören, das wäre für sie schon längst Treuebruch, Verrat.

Judith und die Baders, das war eine organische Einheit. Ihre Kinder konnte sie mit an ihren Arbeitsplatz bringen, dort gab es schon die vier Bader-Kinder, die ja auch von ihr mit großgezogen wurden. Eine richtige Rasselbande, die neben der Haus- und Metzgereiarbeit unter Kontrolle gehalten werden musste. „Früher waren meine Geschwister und ich immer mit den beiden Klinglerkindern zusammen, wir sind aufgewachsen wie Geschwister“, erzählt Josef Bader von seiner Kindheit in der Großfamilie. Wenn sich Judith Klingler daran erinnert, leuchtet ihr Gesicht. Kinder, sagt sie, habe sie immer geliebt. Diese Liebe hat auch Josef Bader jun. erfahren, der bis heute nichts auf seine Judith, seine Mitarbeiterin, mütterliche Freundin und Verlegte-Sachen-Finderin kommen lässt. Das Temperament und die Frohnatur von Judith Klingler hat sie durch ein langes Arbeitsleben getragen. Sie hat sich von den Mühen des Alltags nie niederdrücken lassen, Schicksalsschläge erlitten, wie den frühen Tod ihres Ehemannes, aber in der Geborgenheit ihres Arbeitsplatzes immer den Halt gefunden, auch schwerste Stunden zu verkraftet. Dabei, ist Josef Bader sicher, hat ihr auch ihr unnachahmlicher Humor geholfen, ihre Bereitschaft zu lachen und die Freude am Feiern. Die Baderschen Hausbälle im Fasching, erinnern sich Judith und Josef, waren legendär und Judith legte ihren ganzen Ehrgeiz hinein, sich so zu verkleiden, dass nicht einmal die Baders sie erkannten. Ein richtiger Spaß war das für sie, an den sie sich noch heute gern erinnert.

Aber auch ohne äußere Anlässe hat sie sich kleine Auszeiten erlaubt, ihrem Leben immer wieder Glanzlichter aufgesteckt, sich kleine Fluchten ins Café Zott gegönnt, Ausflüge zu den Verwandten im Allgäu genossen und dabei ihre Reserven aufgetankt. Sie hat ihre Work-Life-Balance gefunden und zelebriert und praktiziert ihr System bis zum heutigen Tag.

Noch heute kocht Judith Klingler regelmäßig für zehn bis 15 Personen

Es ist Vormittag, Judith hat schon den Kartoffelsalat für die warme Theke gemacht, die Schaschlikspieße gesteckt und wird sich nun dem Mittagessen widmen. „Sie hat immer für alle gekocht, das macht sie auch heute noch. Inzwischen sind ihre Kinder schon lange aus dem Haus und unsere auch. Für zehn bis 15 Personen kocht Judith heute noch.

Seit 60 Jahren sorgt sie dafür, dass einmal am Tag alle zusammensitzen, miteinander essen und reden und eine Gemeinschaft bilden. So ein regelmäßiges Leben ist uns sehr wichtig“, erklärt Josef Bader und spricht ganz im Sinne von Judith, die sich inzwischen ihrer Arbeit am Herd zugewandt hat. Denn arbeiten, das macht sie mindestens genau so gern wie ein Schwätzchen halten. Alles in Balance zwischen Work und Life sozusagen.