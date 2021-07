Unfall auf B16: Zwei Verletzte zwischen Höselhurst und Unterbleichen

Plus Am Mittwochmorgen ist es auf der B16 zwischen Höselhurst und Unterbleichen zu einem Unfall gekommen. Zwei Personen wurden verletzt.

Zwei Personen haben sich am Mittwochmorgen bei einem Unfall auf der B16 zwischen Höselhurst und Unterbleichen verletzt. Die FF Wattenweiler wurde nach eigenen Angaben um 7.42 Uhr alarmiert.