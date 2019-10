10.10.2019

Hohe Stromkosten im Bürgerhaus?

Wie der feuchte Keller des Gebäudes in Krumbach saniert werden soll

Zehn Bauanträge beziehungsweise Bauvoranfragen standen auf der Tagesordnung der jüngsten Bauausschusssitzung in Krumbach. Vorab musste sich der Ausschuss auf Veranlassung von Stadträtin Ursula Bader, zudem Vorsitzende des örtlichen Rechnungsprüfungsausschusses, im Bürgerhaus mit einer Problematik auseinandersetzen, die dort ihrer und auch weiterer Stadträte Meinung nach gar nicht existieren dürfte.

Bei der Rechnungsprüfung, trug sie vor, wurden für das Bürgerhaus relativ hohe Stromkosten festgestellt. Auf Nachfrage habe sie erfahren, dass dort im Keller ein Trocknungsgerät aufgestellt sei. Darüber wunderte sie sich sehr, da damals in der Bauphase gesagt wurde, im Bürgerhaus verbleibe kein Keller, da der bestehende zugeschüttet würde. Das mit den zu hohen Stromkosten stimme nicht, entgegnete Stadtbaumeister Björn Nübel. Er habe dem Rechnungsprüfungsausschluss bereits schriftlich mitgeteilt, dass die Stromkosten im Bürgerhaus geradezu unterdurchschnittlich ausfallen. Nübel ergänzte, dass ursprünglich daran gedacht war, in den beiden Kellerräumen die Heizung unterzubringen. Da dies aber nicht realisiert wurde, gebe es derzeit für diese keine Nutzung.

Architekt Jochen Jakob, Geschäftsführer des Büros Jakob Architekten, in dessen Händen die Generalsanierung und die Umnutzung der ehemaligen Bäckerei Schwarz lag, war bei dem Ortstermin ebenfalls anwesend. Er stellte fest, dass es ein feuchter Keller sei und dies auch bleiben werde, da Kontakt mit dem Erdreich bestehe. Eine langfristige Lösung wäre, außen entlang der Kellerwände aufzugraben und eine komplette Abdichtung anzubringen. Zusätzlich sollte ein 50-W-Lüfter den ganzen Tag über die feuchte Luft nach außen transportieren. Von Vorteil wäre es außerdem, den Restputz abzuschlagen, damit die Feuchtigkeit leichter aus dem Mauerwerk in den Raum abgegeben werden kann. Jakob meinte, dass mit 1500 Euro alles erledigt werden kann. In das obere Mauerwerk werde die Feuchtigkeit nicht durchkommen, erläuterte der Architekt auf Nachfrage, da das Mauerwerk des Kellers abgesägt und mit einer feuchtigkeitshemmenden Schicht isoliert worden sei.

Da die Förderbescheide für die Außengestaltung des Bürgerhauses inzwischen vorliegen, wusste Stadtbaumeister Nübel, könne man im nächsten Jahr mit der Platzgestaltung beginnen und in diesem Rahmen auch das Problem der Feuchtigkeit in Angriff nehmen.

Einstimmig genehmigt wurden in der Bauausschusssitzung die Planungen für die Erweiterung des Kindergartens in Niederraunau um eine vierte Gruppe. Dazu gehören zum einen eine Nutzungsänderung für das Sportheim, wo die Verpflegung der Kinder stattfinden soll. Der zusätzliche Raumbedarf wird mit Containern abgedeckt, die auf zwei Jahre geleast werden. Die Interimslösung soll bereits im Frühjahr fertiggestellt sein.

Dann wurde, wie es Bürgermeister Hubert Fischer ausdrückte, ein weiterer bereits erfolgter Schritt des Klinik-Umbaus für gut geheißen, nämlich der Umbau einer Pflegestation in ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ).

Auch sehen die Mitglieder des Bauausschusses kein Problem mit dem Neubau eines Getränkemarktes in der Hans-Lingl-Straße. Für Stadtrat Clemens Ganz bringt das Gewerbe in der Außenregion der Stadt zudem eine Verkehrsentlastung für die Innenstadt.

Beschlossen wurde weiterhin, die Aufstellung der Einbeziehungssatzung „Am Rothenbach“ am nordwestlichen Ortsrand von Krumbach zum Abschluss zu bringen. Die Berechnungen der Verkehrslärm- Immissionen der Staatsstraße ST 2019 (Ulmer Straße) zeigen, dass die Orientierungswerte für den Lärmschutz in einem allgemeinen Wohngebiet, wie es hier vorliegt, sowohl tagsüber als auch nachts geringfügig überschritten werden. Diese können dann aber mithilfe von passiven Lärmschutzmaßnahmen wie Schallschutzfenster oder eine sinnvolle Ausrichtung der Ruheräume doch eingehalten werden. Dies werde in die Planung eingearbeitet und es erfolge noch einmal eine zweiwöchige Auslegung der Einbeziehungssatzung.

Außerdem wurde der Beschluss gefasst, ein Teilstück an der Straße „Lettenberg“ in der Gemarkung Hürben zur Ortsstraße zu widmen.

Stadträtin Ursula Bader erinnerte abschließend an die schöne Einweihungsfeier der Wasserspiele am Wasserschloss in der sogenannten Lichternacht. Sie stellte fest, dass, obwohl beim Ausbau der Karl-Mantel-Straße viel kritisiert wurde, die Leute jetzt zufrieden seien. Der Krumbacher Stadtrat könne stolz sein auf das, was hier geschaffen worden sei. Für Bürgermeister Fischer sei außerdem die Sogwirkung des Straßenneubaus auf die Innenstadtentwicklung wichtig. Schon etliche Gebäude seien saniert, und für weitere Gebäude seien Förderanträge zur Sanierung gestellt worden. (neu)

