Jugend musiziert: Was Lars Mayer mit seiner E-Gitarre noch vorhat

Warum Lars Mayer aus Niederraunau einen Wettbewerb gewonnen hat und jetzt trotzdem ein Corona-Verlierer ist.

Von Gertrud Adlassnig

Der „Jugend musiziert“-Teilnehmer und Gewinner Lars Mayer könnte sich durchaus als Corona-Opfer fühlen. Der 18 Jahre alte Krumbacher Schüler war auf dem besten Weg nach oben, hatte den Gipfel schon fast erreicht, allerdings nur fast. Denn, um den Gipfel zu erreichen, hätte er einen weiteren Wettbewerb bestreiten müssen, und der fiel den Auflagen der Pandemie zum Opfer. Eine Chance auf nächstes Jahr sehen weder er noch sein Lehrer, der Musikschulleiter Walter Weiß, denn Lars Mayer spielt ein Instrument, das nur äußerst selten im renommierten Wettbewerb „Jugend musiziert“ mitmachen darf. Er ist E-Gitarrist.

Dass Lars überhaupt die Möglichkeit hatte, sich beim Wettbewerb zu beteiligen, verdankt er der Findigkeit seines Lehrers. Von Augsburger Kollegen hatte der erfahren, dass 2020 zum dritten Mal überhaupt E-Gitarre als Wettbewerbsinstrument aufgenommen werden sollte. Eine große Chance für seinen Schüler, den begabten Lars Mayer. Walter Weiß musste ziemlich viel recherchieren und organisieren, bis das Unternehmen „Teilnahme am Wettbewerb“ stand. Denn E-Gitarre kommt bei „Jugend musiziert“, in denen regelmäßig die Instrumente der Blasmusik und der klassischen symphonischen Musik antreten dürfen, nur extrem selten zum Aufruf.

Lars Mayer aus Niederraunau hat schon als Kind das Gitarrespiel erlernt

Und deshalb habe sich auch der Veranstalter, der Musikrat, mit Vorgaben zurückgehalten, erklärt Weiß. Auf seine Anfrage, was denn überhaupt erwartet werde, habe man ihm mitgeteilt, dass verschiedene Stilrichtungen, auch Jazz und Blues, sowie unterschiedliche Vortragsweisen gezeigt werden müssen: Solo, mit Begleitung, Looper-Pedal und Playback. Er solle erst einmal eine Songliste einreichen. Walter Weiß machte sich an die Arbeit, das für den Musikrat und Lars gleichermaßen Passende ausfindig zu machen. Schließlich suchte sich Lars Mayer die Stücke aus, die ihm am meisten zusagten.

Schon als Kind hatte Lars Mayer das Gitarrespiel erlernt, zunächst klassische Gitarre, mit zwölf hat er seine Liebe zur E-Gitarre entdeckt. Neben dem Unterricht in der Musikschule praktiziert Lars seine Musik vor allem in der von Weiß gegründeten Sechs-Mann-Band „Snoring Pins“.

Doch für den Wettbewerb musste er natürlich intensiv üben. Was, wie er gesteht, nicht ganz so sein Ding sei. Als Begleitung im Wettbewerb, als Fahrer und moralische Unterstützung stellte sich Musikschulfreund Bassist Patrick Bossier zur Verfügung. Gemeinsam ging es zum Auftritt.

Einen Preis hat Lars Mayer bei Jugend musiziert schon gewonnen

Mit dem Blues „So excited“ von Steve Ray Vaughan startete Lars in den Regionalwettbewerb, den er mit dem Solostück „Midnight“ von Joe Satriani fortsetzte. Gemeinsam mit Patrick konnte er mit dem Trash Metal-Stück „Tornado of Souls“ von Megadeth ebenso überzeugen. Mit Playback-Einsatz trug er als viertes Stück das 2019 erstmals veröffentlichte „Barstool Warrior“ der Prog-Metaller Dream Theater vor.

Das sehr ungewöhnliche Programm bei Jugend musiziert habe es Lars Mayer bis zu einem gewissen Grad ermöglicht, zu zeigen, was er an der E-Gitarre drauf habe, erklärt Walter Weiß, der stolz darauf ist, dass sein Schüler den Preis gewonnen hat.

Dass es mit einer nächsten Stufe auf der Wettbewerbsleiter wegen Corona nicht geklappt hat und er aus Altersgründen und der Seltenheit seines Instrumentes wohl nie mehr die Chance bekommen wird, in dem Jugendwettbewerb deutschlandweit ganz oben auf dem Treppchen zu stehen, betrübt Lars wenig. Er liebt vor allem seine Musik, die er in der Band und in der Musikschule leben kann. Lars liebt die harten Klänge, AC/DC, also etwas temporeiches, massentaugliches Metal, melodische Instrumentalstücke, aber stets mit einem Höchstmaß an Technik und Tempo, ganz wie sein Vorbild Jason Richardson, dem extrem schnell und technisch spielenden amerikanischen Gitarristen.

Dass er auch nach seinem Schulabschluss im kommenden Jahr der Musikschule, die ihn in zehn Jahren zu einem preisgekrönten Gitarristen ausbilden konnte, die Treue halten wird, ist gut möglich. Lars Mayer trägt sich derzeit mit dem Gedanken, sich nach dem Abitur an der Berufsfachschule für Musik einzuschreiben.

