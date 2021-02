18:00 Uhr

Kein Fasching wegen Corona: Vorfreude ist die schönste Freude

Gerhard Ringler, der „Generaloberschlorper“ (GOS), so sein Titel, pries beim Schlorper-Winterfest in Krumbach die neue Fahne der Faschingsgilde mit gelber Wurst, Hering und dunklem Bier an und weihte sie auch. Gesponsert wurde die Fahne von Leonhard Rudolph aus Hohenraunau.

Der Fasching fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Vielleicht hat das aber auch etwas Gutes?

Von Christoph Lotter

Gleich vorweg: Ich bin ein Faschingsmuffel. Und dieser Kommentar ist etwas persönlicher, als es an dieser Stelle normalerweise der Fall ist – und vielleicht auch nicht ganz ernst zu nehmen. Aber ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen, heißt es doch so schön. Und wenn Absonderliches erlaubt ist, dann wohl in der Faschingszeit. Normalerweise hüpfen dieser Tage schließlich die Maskierten durch die Straßen und bewerfen sich mit Fruchtgummi und Krapfen. Das fällt heuer aus.

Dafür werden in diesem Jahr wir Faschingsmuffel – wenn auch unfreiwillig – Teil der Maskerade, denn Maske tragen wir aktuell ja alle. Eine verrückte, eine tragische Zeit. Und obwohl der Fasching zumindest an mancher Stelle nicht komplett ausfällt, so bleiben doch die Straßen leer, die großen Sausen aus, die meisten Kostüme in der Kiste. Gerne erinnere sogar ich als Faschingsmuffel mich da zurück an vergangene fünfte Jahreszeiten.

Fasching fällt wegen Corona aus: Freude auf nächsten Fasching wächst

In meiner Heimat, dem Landkreis Aichach-Friedberg, gibt es zum Beispiel die Faschingshochburg Griesbeckerzell. Mit dem großen Umzug und den vielen Prunksitzungen dort bin ich aufgewachsen. Und auch von Arbeitswegen komme ich Jahr für Jahr mit vielen Narren in Kontakt. In Erinnerung geblieben ist mir vor allem mein erster Termin während der Ausbildung in der Redaktion in Neu-Ulm.

Ich fuhr auf einem Faschingswagen quer durch Weißenhorn – und als Belohnung gab es eine „Kuttelmaß“. Für all diejenigen, denen das – wie mir damals – nichts sagt: Das ist eine Spezialität der örtlichen Faschingsfans. Das bräunliche Getränk enthält Pansen vom Rind in einer Soße aus Mehl, Essig und Gewürzen. Serviert wird es in einem Literkrug und es soll gegen den berüchtigten „Faschings-Kater“ helfen. Zumindest geschmacklich war die „Kuttelmaß“ absolutes Neuland für mich – das zugegebener Maßen nicht zwingend nach einer Wiederholung schreit. Aber diese neue Faschingserfahrung möchte ich dennoch nicht missen.

Seit ein paar Monaten arbeite ich nun als Redakteur in Krumbach. Und nur allzu gerne hätte ich in diesen Wochen auch die hiesigen Gepflogenheiten der Narren kennengelernt. Die Pandemie macht mir – und allen Faschingsfreunden – aber einen Strich durch die Rechnung. Und so muss ich tatsächlich zugeben, dass ich ein etwas traurig bin und mich sogar ein klein wenig auf den nächsten Fasching freue – und vielleicht geht es ja nicht nur mir so. Vielleicht gibt es beim nächsten Fasching ein paar Narren mehr. Denn eines ist sicher, der nächste Fasching kommt bestimmt. Und bis dahin: Vorfreude ist bekanntlich die schönste aller Freuden.

