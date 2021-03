vor 50 Min.

Kleines Dorf, große Projekte: Wiesenbach nimmt viel Geld in die Hand

Auch die Alte Schule in Oberwiesenbach soll in diesem Jahr einen Anstrich bekommen.

Plus Die Gemeinde Wiesenbach hat in diesem Jahr einiges vor und nimmt für ihre Pläne viel Geld in die Hand.

Von Manuela Rapp

Kleines Dorf, große Projekte. Auf diesen kurzen Nenner lassen sich die Vorhaben in Wiesenbach in diesem Jahr bringen. Für diese Investitionen in die Zukunft nimmt die Gemeinde viel Geld in die Hand.

Einen hohen Stellenwert hat der Bau des neuen Kindergartens der Gemeinde in Unterwiesenbach. 255.000 Euro sind heuer für Planung und Bau vorgesehen. Insgesamt soll der Kindergarten rund 2,5 Millionen Euro kosten. Bürgermeister Gilbert Edelmann geht davon aus, dass 50 Prozent der förderfähigen Kosten als Zuschüsse fließen werden. „Das ist noch nicht ganz konkret“, meinte er in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats, wo Barbara Fetschele, Kämmerin der VG, die voraussichtlichen Zahlen des Haushaltes 2021 erläuterte. Es gelte nun hinsichtlich des Kindergartens, die Antwort der Regierung von Schwaben abzuwarten.

Weiterer „dicker Brocken“ ist der geplante Hochwasserschutz. 300.000 Euro stehen dafür im Etat. In den kommenden Jahren werden dann folgende Summen fließen: 2022 1,2 Millionen, 2023 und 2024 jeweils eine Million. Sowohl der Hochwasserschutz als auch der Kindergarten sollen in drei Jahren fertig sein. Auch die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Unterwiesenbach und Oberegg befindet sich mit Aufwendungen von 163.000 Euro auf der Agenda. Entnehmen muss die Gemeinde nach den Kalkulationen von Barbara Fetschele rund 503.000 Euro aus der allgemeinen Rücklage, jedoch wird 2021 keine Kreditaufnahme notwendig.

Die Grundsteuer gehört in Wiesenbach zur wichtigsten Einnahmenquelle

All diese Zahlen stehen im Vermögenshaushalt, wo sämtliche vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben einer Gemeinde verbucht sind. In Wiesenbach beträgt er heuer rund 1,247 Millionen Euro.

Doch woraus generiert die Gemeinde ihre Einnahmen? Zu den wichtigsten Quellen zählt dabei die Grundsteuer: Mit rund 93.000 Euro soll sie heuer zu Buche schlagen. Die Gewerbesteuer schätzt Barbara Fetschele auf 140.000 Euro – das wären 10.000 Euro weniger als 2020. „Das kann man schlecht sagen“, erklärte sie. Sie würde die Zahl wegen Corona eher vorsichtig ansetzen. Erwartet werden außerdem rund 623.000 Euro aus der Einkommensteuerbeteiligung, bei den Schlüsselzuweisungen rechnet die Kämmerin mit rund 261.000 Euro (rund 45.000 Euro weniger als vergangenes Jahr), die pauschale Investitionszuweisung wird rund 139.000 Euro betragen. Aus dem Verkauf von Bauplätzen sollen 200.000 Euro erlöst werden.

Bei den Ausgaben muss die Kommune rund 490.000 Euro als Kreisumlage abführen. Rund 124.000 werden an die VG Krumbach als Umlage überwiesen. Für den Außenanstrich von Alter Schule in Oberwiesenbach und Rathaus in Unterwiesenbach sind insgesamt 50.000 Euro geplant, für den Unterhalt der Gemeindestraßen (unter anderem der Ausbau der Hühle hinsichtlich des Hochwasserschutzes) sind es rund 65.000 Euro. 47.000 Euro stehen für die Sanierung der Bauschuttdeponie bereit.

Gemeinde Wiesenbach will im nächsten Jahr wieder einen Kredit aufnehmen

Verbucht sind diese Zahlen im Verwaltungshaushalt, in dem die laufenden Einnahmen und Ausgaben veranschlagt sind. Sein Überschuss dient zur Deckung der Ausgaben im Vermögenshaushalt. Aktuell beläuft sich das Verwaltungsbudget in Wiesenbach auf rund 1,477 Millionen Euro. Als Zuführung in den Vermögenshaushalt können rund 22.000 Euro überwiesen werden. Das Gesamthaushaltsvolumen umfasst rund 2,724 Millionen Euro.

„Die Finanzlage der Gemeinde kann für das abgelaufene Jahr als gut bezeichnet werden“, resümierte die Kämmerin. Heuer sei kein Darlehen notwendig. Die Rücklage werde zum Jahresende 632.000 Euro umfassen. Diese werde mit den Investitionen der nächsten Jahre jedoch bald aufgebraucht sein. „Der Finanzplan sieht bereits im nächsten Jahr eine Kreditaufnahme vor.“ Der Schuldenstand der Gemeinde lag Ende 2020 bei null.

