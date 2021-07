Einfach mal Danke sagen an die Feuerwehren im Kreis Günzburg

Plus Die vergangenen Wochen waren Stress pur für die Feuerwehren im Landkreis Günzburg. Dafür ist ein Dankeschön mehr als angebracht. Aber eben nicht nur jetzt.

Es sind entsetzliche Bilder, die wir derzeit aus den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Deutschland sehen. Wassermassen, die Häuser und Straßen wegreißen, Menschen, die in kürzester Zeit alles verloren haben. Und dazwischen Einsatzkräfte, auch aus der Umgebung, die versuchen, Menschenleben zu retten. Was diese Helfer von Feuerwehren, THW und Rettungsdiensten derzeit vor Ort wirklich leisten, können diejenigen am besten ermessen, die hier vor Ort diese Aufgaben übernehmen. Deswegen haben sich die Feuerwehren im Landkreis Günzburg auch dazu entschieden, bis Ende Juli mit Trauerflor an ihren Fahrzeugen zu fahren. Sie trauern mit Kameraden, die beim Hochwassereinsatz ums Leben gekommen sind.

