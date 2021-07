Krumbacher Sportzentrum: Warum die Entscheidung so deutlich ausfiel

Plus Nach acht Jahren Debatte ist der Ausgang des Bürgerentscheids zum Krumbacher Sportzentrum eine deutliche Weichenstellung. Welcher Wunsch besonders groß ist.

Nicht wenige hatten einen knappen Ausgang erwartet. Doch es kam anders beim Bürgerentscheid zum Krumbacher Sportzentrum. Es ist eine deutliche, ja eine sehr deutliche Entscheidung der Krumbacher Bürger gegen eine Sanierung und damit für einen Neubau.