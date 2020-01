14:02 Uhr

Kreditkartendaten ausgespäht: Betrüger erleichtern Krumbacher um 1700 Euro

Die Kreditkartendaten eines Krumbachers wurden ausgespäht. Die Karte wurde mit 1700 Euro belastet.

Am Donnerstag erstattete ein 57-jähriger Mann in Krumbach Anzeige, weil dessen Kreditkarte mit 1700 Euro belastet worden war. Der Geschädigte hatte eine E-Mail erhalten, welche den Anschein erweckte, von einem bekannten Bezahldienst zu stammen, teilte die Polizei mit. Hier sollten die Kreditkartendaten verifiziert werden. Der Geschädigte gab seine Daten ein, verschickte die E-Mail jedoch nicht, sondern informierte sich telefonisch beim Bezahldienst. Von dort wurde er sofort angewiesen, die Daten zu löschen. Als der Geschädigte dies ausführte, schloss sich das Fenster und die Daten waren weg. In der Folge wurde die Kreditkarte von einem unbekannten Täter eingesetzt und mit 1700 Euro belastet. (pm)

Themen folgen