04.12.2018

Krippe kaufen und Gutes tun

Zwei Stück stehen noch zum Verkauf. Der Erlös geht an die Kartei der Not

Die erste Kerze brennt bereits auf dem Adventskranz – bis zum Weihnachtsfest dauert es nicht mehr lange. Wer noch nach einem besonderen Schmuck für sein Zuhause sucht, kann mit einer handgefertigten Krippe ein echtes Unikat erwerben. Ein Leser aus Aletshausen will anderen dabei helfen – und gleichzeitig etwas Gutes tun. Mehrere Krippen bietet er zum Verkauf, der Erlös geht an die Kartei der Not, das Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen. Jeder Käufer unterstützt somit hilfsbedürftige Menschen aus unserer Region.

Die Krippen sind handgefertigt und stammen aus dem Nachlass eines Hobby-Krippenbauers. Eine davon ist bereits verkauft. Zwei kleinere Krippen sind aber noch zu haben, eine davon ist eine sogenannte Baumschwammkrippe. Die kleinere Krippe kostet 120 Euro, die Baumschwammkrippe 30 Euro. (cgal)

für Interessenten und einen Besichtigungstermin gibt es unter folgender Telefonnummer: 0176/34380932.

