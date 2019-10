15:00 Uhr

Krumbach: 55-Jähriger fährt ohne Führerschein

Ohne Führerschein wurde ein 55-jähriger Mann am Steuer seines Wagens in Krumbach von der Polizei angehalten (Symbolbild).

Fahrer wird bei Verkehrskontrolle in Krumbach ertappt. Welche Konsequenzen es nun für ihn gibt.

Am Sonntag, gegen 10.35 Uhr wurde in der Nattenhauser Straße in Krumbach ein Pkw zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Der 55-jährige Fahrer konnte laut Polizei hier keinen Führerschein vorzeigen. Wie sich herausstellte, war ihm die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden. Den 55-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. (zg)

