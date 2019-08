14:35 Uhr

Krumbach: Adolf-Kolping-Straße ab Montag wieder offiziell befahrbar

Ab kommenden Montag, 5. August, ist die Adolf-Kolping-Straße wieder offiziell für den Verkehr freigegeben. Dies teilte Wiebke Wagner (Bauamt der Stadt Krumbach) am Freitagnachmittag mit (Symbolbild).

Am kommenden Montag, gegen 7 Uhr werden die Absperrungen durch Mitarbeiter der Stadt entfernt.

