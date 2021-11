Beim Rückwärtsfahren krachte es in Krumbach

Bei einem Unfall in der Luitpoldstraße entstand ein Schaden in Höhe von 2000 Euro. Einer der beteiligten Fahrer war ohne gültigen Führerschein unterwegs.

Am Donnerstag, gegen 16.20 Uhr kam es auf dem Parkplatz einer Bank in der Krumbacher Luitpoldstraße zu einem Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeuge prallten beim gleichzeitigen Rückwärtsfahren aufeinander und verursachten einen Sachschaden von rund 2000 Euro. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass ein Unfallbeteiligter keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Der 51-jährige, aus dem Kosovo stammende Mann, der schon seit etwa zwei Jahren in Deutschland wohnt, hatte seinen kosovarischen Führerschein nicht umschreiben lassen und somit keine gültige Fahrberechtigung. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. (AZ)