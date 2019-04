15:57 Uhr

Krumbach: Drei Personen erleiden leichte Rauchgasvergiftungen

Im Kammelweg in Krumbach wurden am Freitagabend, gegen 21 Uhr drei Personen durch Rauch, der aus einem Holzofen austrat, leicht verletzt.

Der Mieter einer Wohnung im Erdgeschoss eines Krumbacher Mehrfamilienhauses heizte seinen Ofen ein. Offenbar zog der Rauch nicht wie üblich durch den Kamin ab, sondern verbreitete sich, so die Polizei, in den Wohnungen in den Stockwerken darüber, die am selben Kamin angeschlossen sind. Die Ursache hierfür war zuletzt noch nicht bekannt.

Durch einen Rauchmelder wurden mehrere Anwohner alarmiert und konnten ihre Wohnungen verlassen. Drei Bewohner des Hauses wurden durch die Rauchgase leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ein Sachschaden am Gebäude entstand nicht. Die Feuerwehr Krumbach war mit etwa 20 Einsatzkräften vor Ort. Es waren auch mehrere Rettungswägen und ein Notarzt im Einsatz. (zg)

