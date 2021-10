Krumbach

18:00 Uhr

Ein Krumbacher lässt die Vergangenheit mit hunderten Postkarten aufleben

Plus Georg Hofmeister gibt Einblicke in seine faszinierende Kartensammlung, die Generationen auf eine besondere Weise verbindet.

Von Manuela Rapp

„Postkarten sind meist rechteckige Karten, in der Regel aus Karton, die als offen lesbare Mitteilungen per Post verschickt werden.“ So heißt es ganz nüchtern im Internetlexikon Wikipedia. Beim Anblick auf Georg Hofmeisters Sammlung würde die Beschreibung definitiv anders ausfallen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen