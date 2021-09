"Einfach ausprobieren": Krumbach testet neues Einbahnstraßenkonzept

Plus Für die Hohlstraße/Heinrich-Sinz-Straße in Krumbach wird eine neue Einbahnstraßenregelung getestet. Das Ganze ist als Versuch angedacht.

Eine Einbahnstraßenregelung für die Krumbacher Hohlstraße/Heinrich-Sinz-Straße soll als Versuch gestartet werden. "Einfach mal ausprobieren", war die Meinung in der Sitzung des Bauausschusses. Wie genau die Pläne aussehen.