Krumbach

vor 16 Min.

Krumbach hat jetzt einen eigenen Eierlikör

Plus Die Brüder Johannes und Benedikt Diem haben den "Öwo Premium Eierlikör" in Krumbach entwickelt. Das steckt alles in dem Projekt.

Von Thomas Niedermair

Dass ein Koch sich nicht zwangsläufig damit begnügen muss, Hotel- und Restaurantgäste mit einer möglichst abwechslungsreichen Speisekarte zu verwöhnen, hat Johannes Diem bereits 2017 mit einer eigenen Gin-Kreation unter Beweis gestellt. Jetzt setzt Diem noch einen drauf - und bringt zusammen mit seinem Bruder Benedikt ein weiteres neues Getränk an, mit dem er eine Marktlücke in Krumbach schließen möchte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

